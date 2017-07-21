Появилось первое изображение бюджетного смартфона Nokia 2

Практически все слухи последнего времени, касающиеся новых смартфонов Nokia, крутятся вокруг флагманской модели Nokia 8, так как именно с этим аппаратом компания HMD Global связывает надежды на возрождение бренда. Но, как мы узнали на прошлой неделе, до конца этого года производитель выпустит еще три новых смартфона, помимо флагмана Nokia 8. Одной из новинок станет бюджетная модель Nokia 2 в двух модификациях с SoC Snapdragon 212 и SoC производства MediaTek (модель неизвестна).

И вот сейчас на одном из китайских сайтов появилось изображение, на котором, как утверждается, показан смартфон Nokia 2. На этом изображении смартфон Nokia 2 запечатлен вместе с представленной в начале года моделью Nokia 3.

Как видим, по дизайну эти модели будут сильно отличаться (отбросим сомнения насчет достоверности изображения). Сканера отпечатков пальцев у этой модели не будет, но это неудивительно, учитывая, что Nokia 3, стоящей одной ступенью выше, его тоже нет. Примечательно, что в нижней части под экраном нет сенсорных кнопок, тогда как во всех представленных до этого моделях они были. Здесь же управление осуществляется с помощью виртуальных кнопок Android на экране.

Корпус у Nokia 2 имеет более скругленную форму, автор изображения говорит о сходстве с прошлогодней моделью Lumia 620.

Судя по всему, Nokia 2 получит экран такого же размера, как у Nokia 3, то есть, пять дюймов по диагонали. Источник подтверждает предыдущие данные касательно использования в Nokia 2 однокристальной платформы Snapdragon 212, но также упоминает о возможности использования модели Snapdragon 210. К сожалению, пока это все, что известно об устройстве.

Источник: gsmarena