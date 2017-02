Появилось реальное фото 5,5-дюймового смартфона среднего уровня HTC One X10, анонс которого ожидается на MWC 2017

В прошлом месяце, до того, как стало известно о намерениях HTC прекратить выпуск недорогих смартфонов со значительным сокращением модельного ряда, известный инсайдер Эван Блэсс (@evleaks) публиковал изображение готовящегося смартфона HTC One X10 – преемника модели среднего уровня HTC One X9. Тогда сообщалось, что устройство выйдет в первом квартале текущего года. Теперь же на просторах китайской социальной сети Weibo появилась фотография, на которой, как утверждается, запечатлен смартфон HTC One X10. Причем в данном случае речь идет не о прототипе, а о коммерческом продукте с оригинальной защитной пленкой на экране.

Устройство на фото во многом похоже на смартфон Nexus 6P. Оно выполнено в полностью металлическом корпусе. На тыльной стороне корпуса устройства размещен сканер отпечатков пальцев.

Вверху приведено сгенерированное на компьютере изображение HTC One X10, внизу – реальное фото устройства.

По предварительным данным, аппарат будет построен на однокристальной системе MediaTek MT6755, в состав которой входит 64-разрядный восьмиядерный процессор с частотой 1,9 ГГц и GPU Mali-T860. Экран диагональю 5,5 дюйма характеризуется разрешением 1920х1080 пикселей. Ожидается, что в его конфигурацию войдет 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ флэш-памяти. Поскольку модель HTC One X9 располагала возможностью расширения объема встроенного хранилища с помощью карт microSD, логично предположить, что его преемник также получит слот.

Основная камера HTC One X10 построена на 16-мегапиксельном сенсоре и наделена системой оптической стабилизации изображения, разрешение фронтальной составит 8 Мп. Емкость аккумулятора составит 3000 мА•ч. Из коробки смартфон будет работать под управлением Android 7.0 Nougat.

Ожидается, что HTC One X10 представят уже на приближающийся выставке MWC 2017. Если информация подтвердится, то это будет уже четвертая (после моделей U Ultra и U Play, а также ранее подтвержденного флагмана с SoC Snapdragon 835) из шести-семи моделей, запланированных компанией на этот год. Единственное, что не вяжется с недавними заявлениями компании касательно смещения акцента в сторону дорогостоящих моделей, это ориентировочная стоимость HTC One X10. Она указана равной $288.

