«Правительственные хакеры»: Петр Порошенко заявил о создании в Украине киберотдела, который может контратаковать российских хакеров

В ответ на агрессию России в киберпространстве, Украина создала собственное подразделение компьютерных специалистов, в задачи которого помимо прочего входят и ответные контратаки. Об этом президент Петр Порошенко заявил на пресс-конференции с финским лидером Саули Нийнистё, отвечая на вопросы о кибератаках РФ против Украины, сообщает издание ЛІГА.net.

«Россия совершает кибератаки не только против Украины, что было подтверждено. И у нас есть очень сильное киберподразделение, и поэтому Украина может контратаковать. Но Украина — не единственная цель кибератак: все европейские нации и Соединенные Штаты — объекты кибератак, и это элемент гибридной войны… вместе с дестабилизацией ситуации и аннексией Крыма», — отметил президент Украины.

По словам главы государства, Украина и весь цивилизованный мир должны быть готовы к подобным гибридным вызовам РФ, так как после аннексии Крыма «вся мировая безопасность изменилась». Основной причиной данных изменений Петр Порошенко назвал тот факт, что прежняя мировая безопасность базировалась на статуте ООН, а один из членов данной организации — Россия — теперь его нарушает.

Президент Украины также считает, что в таких условиях нужно строить новую структуру и использовать новые принципы глобальной безопасности, для чего очень важно сотрудничать с мировыми странами.

Напомним, что в начале прошлого года СБУ обвиняла российские спецслужбы в проведении кибератак на критически важные объекты инфраструктуры Украины, а в конце 2016 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщил, что за кибератаками на сайты украинских госорганов стоят киберпреступники из России.

Источник: ЛІГА.net