Правительство дало зеленый свет на продажу 4G-лицензий

Правительство на своем заседании в среду, 9 августа, приняло постановление, которое устанавливает минимальный размер платы за выдачу 4G-лицензий на пользование радиочастотным ресурсом Украины. По сути, правительство дало отмашку на старт продаж лицензий связь 4G и теперь слово за НКРСИ (подготовка и проведение конкурса). Об этом сообщает пресс-служба правительственного портала.

Премьер-министр Владимир Гройсман назвал это решение «еще одним шагом на пути экономического укрепления Украины», а также особо подчеркнул, что «развитие телекоммуникационной отрасли – это дополнительный драйвер экономического роста».

Глава правительства также пообещал, что конкурс по продаже 4G-лицензий будет проводиться максимально прозрачно, а его результаты в перспективе принесут государству новые технологии, а бюджету – дополнительные доходы.

Первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив на своей страничке в Facebook отметил, что это решение позволит НКРСИ осуществить подготовку и проведение соответствующих тендеров по продаже лицензий на пользование радиочастотным ресурсом в диапазоне 1800 МГц. Также Кубив рассказал, сколько денег государство рассчитывает заработать на продаже лицензий.

Уряд підтримав запровадження 4G. Щойно з колегами схвалили постанову, яка встановлює мінімальний розмір плати за видачу … Опубліковано Степаном Кубовим 9 серпня 2017 р.

«Это важно как для пользователей и бизнеса, да и экономики в целом. Во-первых, Госбюджет получит дополнительно около 4 млрд грн от продажи лицензий только в диапазоне 1800 МГц. Плюс 2,3 млрд грн в диапазоне 2600 МГц. То есть государство получит по минимальным подсчетам 6,3 млрд грн. Во-вторых, станут доступными новые технологии и сервисы для пользователей, которых давно ожидают все», — написал министр.

Что же, теперь осталось дождаться оглашения даты проведения конкурса.

Источник: КМУ