Правительство Индии выступает против внедрения самоуправляемых автомобилей, чтобы не допустить потери рабочих мест водителями

В то время как многие развитые страны, например, США, Южная Корея, Германия, Австралия, постепенно разрешают проводить тестирования самоуправляемых автомобилей, правительство Индии напротив, намерено блокировать возможность появления такого транспорта в стране. Об этом заявил министр транспорта и автомобильных дорог Индии Нитин Гадкари (Nitin Gadkari).

Причём, индийское правительство обеспокоено вовсе не вопросами безопасности относительно новой технологии. Власти опасаются, что появление самоуправляемых автомобилей вызовет сокращение количества рабочих мест среди водителей в стране.

«Мы не допустим каких-либо технологий, которые приводят к сокращению рабочих мест. В стране, где есть безработица, не может быть технологии, которая в конечном итоге приведет к потере работы людьми», — сказал Гадкари.

Также он отметил, что в Индии наблюдается недостача профессиональных водителей, в стране существует около 22 тыс. соответствующих вакансий. Правительство намерено открыть дополнительные учебные центры, чтобы на протяжении нескольких ближайших лет обучить около 5 тыс. коммерческих водителей.

Вместе с тем, согласно заявлениям бывшего генерального директора Uber Трэвиса Каланика (Travis Kalanick) и генерального директора Google Сандара Пичаи (Sundar Pichai), Индия вряд ли в скором времени получит автономные транспортные средства. Случайным образом проложенные дороги и хаотическое движение в некоторых частях страны затрудняют безопасное внедрение самоуправляемых автомобилей на автомобильных дорогах Индии. Дело в том, что на индийских дорогах встречаются пешеходы, домашний скот, необозначенное слияние полос. При этом всём отсутствуют дорожные знаки.

Несмотря на это, индийская компания Tata Elxsi героически пытается разобраться с этими помехами и тестирует самоуправляемые транспортные средства на специальном треке, который создан таким образом, чтобы максимально достоверно передавать состояние и движение индийских дорог. Пока не совсем понятно, как указанное заявление министра скажется на дальнейшей деятельности Tata Elxsi.

Источник: Engadget