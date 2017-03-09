Правительство перешло на электронный документооборот. Об этом в социальной сети Facebook заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Отмечается, что объём документов, обрабатываемых правительственными структурами, включая обращениями граждан, достаточно велик. Теперь ежедневно более 3 тыс. документов пересылаются центральными органами власти в электронном виде. Это позволяет ускорить документооборот, отказаться от использования множества лишних бумаг и снизить стоимость делопроизводства. Также переход на электронный документооборот повышает возможности контроля за качеством обработки обращений граждан и в целом эффективность правительства.

Источник: Facebook