Правовой статус криптовалюты Bitcoin в Украине определят до конца сентября

В начале этого месяца НБУ заявил, что криптовалюта Bitcoin в настоящее время не имеет определенного правового статуса в Украине из-за отсутствия консолидированного подхода к классификации Bitcoin и регулированию сделок с ним в мире. Но, похоже, что скоро все может измениться и, возможно, при благоприятном раскладе, Bitcoin и прочие криптовалюты будут признаны в Украине в качестве законного платежного средства.

Как раз сегодня состоялось заседание Совета финансовой стабильности, на котором как раз обсуждался этот вопрос. Об этом на своей страничке в Facebook сообщил глава Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Тимур Хромаев.

Глава НКЦБФР отметил, что Bitcoin и другие криптоинструменты уже стали финансовыми инструментами, необходимыми для экономики страны и поэтому «необходимо признать их законодательно, нормативно, определить права, вытекающие из них и дать определенные правила тем, кто хочет с ним работать».

В рамках заседания Совет постановил до конца сентября выработать совместное общее видение, которое зафиксируют все четыре его участника – Национальный банк Украины, Министерство финансов, НКЦБФР и Нацкомфинуслуг. На основании этого документа будут приниматься дальнейшие решения.

«Нам не нужно создавать «министерство» для регулирования криптовалют. Но мы должны обеспечить бизнесу возможность привлекать деньги через эти инструменты и обеспечить гарантии безопасности инвесторам, которые хотят вкладывать в эти финансовые инструменты», – написал Т.Хромаев.

В начале этого месяца заместитель главы НБУ Олег Чурий заявил, что регулятор начал диалог с Минфином, ГФС, Государственной службой финансового мониторинга, НКЦБФР, Нацкомфинуслуг и другими регуляторами с целью выработки общей позиции относительно правового статуса Bitcoin и его регулирования. Иными словами, не все еще потеряно.