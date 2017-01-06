Представлен безрамочный умный телевизор Xiaomi Mi TV 4 толщиной всего 4,9 мм, наделенный системой рекомендаций контента на основе ИИ

Вчера поздно ночью компания Xiaomi провела собственное мероприятие в рамках выставки CES 2017, на котором представила новый умный телевизор — Mi TV 4.

Новая модель относится к высшему сегменту, она заключена в стильный корпус толщиной всего 4,9 мм, лишена классических рамок вокруг экрана и, как прошлые модели, оснащена отдельным вычислительным блоком, в котором спрятана все электроника. Еще одна отличительная особенность нового Xiaomi Mi TV 4 – специальное фирменное ПО Xiaomi Patch Wall, которое, как утверждается, представляет собой систему искусственного интеллекта с возможность предугадывания интересного для пользователя контента на основании ранее просмотренных фильмов, сериалов, шоу и т.д. Устройство комплектуется звуковой панелью с десятью динамиками, двумя беспроводными колонками и сабвуфером. Есть и поддержка технологии объемного звучания Dolby Atmos.

Модель Xiaomi Mi TV 4 с экраном диагональю 65 дюймов будет продаваться в Китае по цене около $2 тыс. В эту сумму также входит звуковая панель. Также будут доступны версии с экранами 59 и 49 дюймов, но их цена пока не называется. Увы, ничего по поводу намерений выпустить телевизор Mi TV 4 за пределами Китая производитель не сказал.

Одновременно с Xiaomi Mi TV 4 компания представила белый вариант безрамочного смартфона Mi Mix и новую модель роутера с 8 ТБ памяти, о которых мы расскажем отдельно.

Источник: The Verge