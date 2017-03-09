Представлен BlackBerry Aurora – первый смартфон BlackBerry с поддержкой двух SIM-карт

Индонезийская компания BB Merah Putih, которая в прошлом году приобрела права на создание, продвижение и продажу смартфонов под брендом BlackBerry в Индонезии представила первую модель – BlackBerry Aurora. Новинка является не только первым в истории устройством BlackBerry, выпущенным в Индонезии, но и также первым за всю историю смартфоном BlackBerry с поддержкой двух SIM-карт.

По характеристикам BlackBerry Aurora можно отнести к среднебюджетному сегменту. Аппарат основан на базе SoC Snapdragon 425 и располагает 5,5-дюймовым сенсорным экраном разрешением 720p. Оперативной памяти установлено 4 ГБ, встроенной флэш-памяти –32 ГБ. Основная камера построена на сенсоре разрешением 13 Мп, фронтальная характеризуется разрешением 8 Мп. Емкость аккумулятора составляет 3000 мА•ч.

При габаритах 152х76,8х8,5 мм смартфон весит 178 г. «Аврора» работает под управлением ОС Android 7.0 Nougat и предлагается в трех цветовых вариантах: черном, серебристом и золотистом. Смартфон уже доступен для предзаказа в различных индонезийских онлайн-магазинах по цене $260.

Источник: gsmarena