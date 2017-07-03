Представлен бюджетный пятидюймовый смартфон Meizu A5 за $103

Китайская компания Meizu представила новый смартфон Meizu A5, который является очередной моделью серии Blue Charm. Страничка с описанием новинки есть на сайте производителя.

И по характеристикам, и по цене новинка относится к бюджетному сегменту. Устройство уже доступно для покупки на рынке Китае, где оценивается в эквивалент $103. За эту сумму покупатель получает смартфон в поликарбонатном корпусе, построенный на SoC Mediatek MT6737. Напомним, данная однокристальная система включает в себя четыре процессорных ядра ARM Cortex-A53 с частотой 1,3 ГГц, GPU Mali-720 MP2 и встроенный модем LTE. Объем оперативной памяти равен 2 ГБ, флэш-памяти — 16 ГБ. Есть возможность использовать карты microSD объемом до 128 ГБ.

Смартфон оснащен пятидюймовым дисплеем HD (1280х720 пикселей), который характеризуется плотностью 294 пикселя на дюйм и максимальной яркостью 400 кд/м2.

В оснащение смартфона входит основная камера разрешением 8 Мп, снабженная объективом с диафрагмой F/2,0. Фронтальной камере достался объектив с максимальной диафрагмой F/2,2, а разрешение ее равно 5 Мп. Основную камеру дополняет светодиодная вспышка с двумя светодиодами разных оттенков, что помогает получить более естественный баланс белого, а во фронтальной ПО ArcSoft для улучшения качества снимков.

Из остального можно отметить поддержку технологий беспроводного подключения Wi-Fi 802.11a/b/g/n и Bluetooth 4.1.

Питание смартфона обеспечивает аккумулятор емкостью 3060 мА∙ч. Габариты устройства равны 144×70,5х8,3 мм, масса — 140 г. Покупатель может выбирать из трех вариантов цветового оформления корпуса: черного, серебристого и золотистого. Смартфон поставляется с фирменной ОС Flyme 6, основанной на базе ОС Android 6.0.1.

Источник: Gizmochina и Meizu