Представлен бюджетный смартфон Huawei Y5 2017 с аккумулятором емкостью 3000 мА•ч

Без лишнего шума компания Huawei добавила на официальный сайт описание нового смартфона Huawei Y5 2017. Новинка является преемником прошлогодней модели Huawei Y5 II.

Практически все параметры Huawei Y5 2017 улучшились по сравнению с Huawei Y5 II. Объемы оперативной и встроенной памяти выросли вдвое – до 2 и 16 ГБ соответственно. Память можно расширить за счет установки карт microSD (до 128 ГБ), но в данном случае используется гибридный слот, то есть либо две карты SIM, либо одна карта SIM и карта microSD. Емкость аккумулятора увеличили до 3000 мА•ч, что при прежнем размере и разрешении дисплея (5 дюймов, HD) должно положительно сказаться на автономности.

В смартфоне используется SoC MediaTek MT6737T с четырехъядерным процессором Cortex-A53, работающим на частоте 1,45 ГГц под управлением Android 6.0, и GPU Mali-T720 MP2. Фирменной оболочка здесь тоже старая – EMUI 4.1.

Основная камера характеризуется разрешением 8 Мп. Фронтальная камера разрешением 5 Мп оснащена светодиодной вспышкой. Смартфон поддерживает 4G LTE, Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0, A-GPS и GLONASS.

Одной из самых интересных возможностей Huawei Y5 2017 является Easy Key – специальная аппаратная кнопка на левой грани, которую можно настроить для быстрого запуска множества функций. Эта кнопка может использоваться для запуска самых популярных приложений, включения камеры, вспышки. В данном случае все будет зависеть от характера и типа нажатий: одинарное или двойное, короткое или длительное.

Размеры Huawei Y5 2017 составляют 143,8х72х8,35 мм при массе 150 г.

Устройство доступно в пяти вариантах цветового исполнения: золотистом, розовом, синем, белом и темно-сером. К сожалению, данных о цене и сроках начала продаж пока нет.

Источник: Huawei