Представлен новый планшет Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2017) с четырехъядерным процессором и аккумулятором на 5000 мАч

Новый планшет Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2017), о котором мы писали еще в начале лета, наконец представлен официально.

Разработчики оснастили модель 8-дюймовым дисплеем с разрешением 1280×800 точек. В качестве аппаратной платформы используется неназванный четырехъядерный процессор с рабочей частотой 1,4 ГГц. Объем оперативной памяти составляет 2 ГБ, для хранения данных пользователя доступен объем в 16 ГБ. Планшет укомплектован аккумулятором на 5000 мАч.

Габариты Samsung Galaxy Tab A (2017) составляют 212,1×124,1×8,9 мм, вес — 364 грамма. Планшет получил основную камеру на 8 Мп, а также фронтальный модуль на 5 Мп. Работает устройство под управлением Android 7.1 «Nougat», которая доступна непосредственно «из коробки», а не в качестве обновления.

Отметим, что на данный момент планшет Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2017) запущен в продажу во Вьетнаме по цене порядка $285, о сроках появления на других рынках производитель пока ничего не сообщает.

Источник: GSMarena