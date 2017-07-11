Представлен новый вариант смартфона Xiaomi Mi Note 2 с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти

Компания Xiaomi буквально только что представила новый смартфон топового уровня, анонсом которого дразнила накануне. Все ждали, что этим смартфоном окажется модель Mi 6 Plus, о котором в последнее время было очень много утечек, но, увы, вместо него Xiaomi анонсировала новую версию смартфона Mi Note 2, представленного в октябре прошлого года. Новинка получила название Xiaomi Mi Note 2 Special Edition и от существующих отличается лишь объемами оперативной и встроенной флэш-памяти.

До этого момент Xiaomi Mi Note 2 продавался в Китае в двух версиях: 4 ГБ ОЗУ + 64 ГБ флэш-памяти и 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ флэш-памяти. Также существовала международная версия Xiaomi Mi Note 2 с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти. Новая модификация Xiaomi Mi Note 2 Special Edition оснащается 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной флэш-памяти.

Никаких других отличий (ни внешних, ни внутренних) от старых Xiaomi Mi Note 2 новая версия не имеет. В качестве основы выступает SoC Snapdragon 821, изогнутый с двух сторон экран имеет размер 5,7 дюйма по диагонали. Также в оснащении основная камера разрешением 22,56 Мп (сенсор Sony IMX318 и объектив с диафрагмой F/2,0) и фронтальная камера разрешением 8 Мп. Емкость аккумулятора составляет 4070 мА·ч. Более детально о Xiaomi Mi Note 2 можно узнать из нашей предыдущей заметки.

Новый Xiaomi Mi Note 2 Special Edition доступен только в черном цвете корпуса и оценен в эквивалент $426.

Источник: playfuldroid