Представлен планшет LG G Pad X2 8.0 Plus стоимостью $240

Компания LG официально представила планшет G Pad X2 8.0 Plus, который около месяца назад засветился на сайте одного из операторов сотовой связи.

Данная новинка оснащена 8-дюймовым дисплеем с разрешением 1920х1200 точек и неназванным 8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon, работающим на частоте 1,4 ГГц. Объём оператвиной памяти также пока не уточняется, за то известна ёмкость встроенного хранилища – 32 ГБ. Поддерживается возможность установки карты памяти формата MicroSDXC ёмкостью до 2 ТБ. На задней и лицевой панелях расположены 5-мегапиксельные камеры. Аппарат поддерживает мобильную связь 4G LTE и содержит модули беспроводной связи Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n/u и Bluetooth 4.2. Ёмкость встроенной батареи составляет 2900 мАч.

В комплект поставки планшета LG G Pad X2 8.0 Plus включается модуль Plus Pack, который выполняет роль дополнительного аккумулятора. Он содержит собственную батарею ёмкостью 4400 мАч, стерео динамики, полноразмерный порт USB и выдвижную подставку. Модуль Plus Pack крепится к задней панели планшета при помощи магнитного крепления. Новинка поставляется с предустановленной операционной системой Android 7.0 Nougat.

Планшет LG G Pad X2 8.0 Plus уже поступил в продажу по цене $240.

Источник: gsmarena