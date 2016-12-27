Представлен смартфон Gionee M2017 с аккумулятором емкостью 7000 мА•ч и стоимостью от $1000. За версию с отделкой из кожи крокодила просят $2500

Как и ожидалось, компания Gionee представила смартфон M2017, о котором мы последнее время много писали. Надо сказать, что почти все предварительные данные о новинке подтвердились.

Ключевая особенность данного аппарата, на которую ставит производитель, — это, как мы уже не раз подмечали, огромная аккумуляторная батарея емкостью 7000 мА·ч. Если быть точным, то батарей в корпусе Gionee M2017 две: по 3500 мА·ч каждая.

Дизайном новинка определенно выделяется на фоне остальных представленных за последнее время аппаратов, хотя без заимствований идей у других тут явно не обошлось. Смартфон получил цельнометаллический корпус, частично покрытый кожей.

Устройство построено на однокристальной платформе Snapdragon 653, работающей под управлением ОС Android 6.0 Marshmallow с фирменной оболочкой Amigo 3.5. В устройстве используется изогнутая панель AMOLED диагональю 5,7 дюйма и разрешением 2K (2560х1440 пикселей).

Оперативной памяти в смартфоне установлено целых 6 ГБ, а встроенной флэш-памяти может быть 128 либо 256 ГБ. Возможности расширения памяти за счет карт microSD нет, но в данном случае этот факт не должен особо смущать покупателя, чего не скажешь о цене самого аппарата, впрочем, об этом позже.

Дабы соответствовать современным тенденциям и удовлетворять потребностям потенциальных покупателей, смартфон Gionee M2017 оснастили сдвоенной основной камерой. В данном случае используют фотомодули разрешением 12 и 13 Мп. Фронтальная камера характеризуется разрешением 8 Мп.

Из остального можно отметить отсутствие разъема 3,5 мм (тоже своего рода тенденция, которая пока только набирает обороты), сканер отпечатков пальцев, поддержку технологии быстрой зарядки Quick Charge 3.0 и два слота для карт SIM.

Массогабаритные параметры новичка внушительны: 155,2х77,6х10,65 мм при массе 238 г.

А теперь главное – цена. В Китае, где, собственно, и был представлен смартфон Gionee M2017, его стоимость стартует с отметки чуть больше $1000 в эквиваленте. Есть еще специальная версия, обшитая кожей крокодила, изготовленной под заказ в итальянской мастерской. Ее покупка обойдется в эквивалент $2500. Информации о доступности новинки где-нибудь за пределами Поднебесной пока нет.

Источник: Gionee