Представлен смартфон HTC U Play, унаследовавший дизайн и программные особенности старшей модели при более скромных характеристиках

Вместе с флагманским смартфоном U Ultra компания HTC анонсировала ещё одну модель в рамках новой серии U. Данная новинка получила название U Play.

U Ultra и U Play роднит лишь дизайн, но в плане технических характеристик это совершенно разные устройства. В этой модели применяется 5,2-дюймовый дисплей с Full HD разрешением 1920х1080 точек. Вместо процессора Snapdragon используется чип MediaTek Helio P10. Объём оперативной памяти снижен с 4 ГБ до 3 ГБ. Ёмкость встроенного хранилища может составлять 32 или 64 ГБ. Слот для установки карты памяти также присутствует, но максимально поддерживаемая ёмкость ограничена на уровне 256 ГБ.

Основная камера на задней панели содержит 16-мегапиксельный сенсор, двойную LED вспышку, фазовый автофокус, оптическую систему стабилизацию изображения и объектив с диафрагмой f/2.0. На лицевой панели расположена 16-мегапиксельная камера. Ёмкость батареи составляет 2500 мАч. Звукового разъёма в этом устройстве также нет. Изначально HTC U Play содержит предустановленную ОС Android 6 Marshmallow. Вместе с тем, ИИ Sense Companion доступен для всех устройств серии U. Напомним, он позволяет отправлять подсказки пользователю, исходя из его привычек, погодных условий и других факторов.

Смартфон HTC U Play поступит в продажу весной этого года. Информация о его цене пока не сообщается.

Источник: The Verge