Представлен смартфон LG V20 с двумя экранами, двойной основной камерой, 32-разрядным ЦАП и ОС Android 7.0

Представлен смартфон LG V20 с двумя экранами, двойной основной камерой, 32-разрядным ЦАП и ОС Android 7.0

Как и было запланировано, вчера поздно вечером (у нас уже была глубокая ночь) компания LG провела в Сан-Франциско специальное мероприятие, на котором официально рассекретила свой новый флагманский смартфон – LG V20. Новинка является преемником прошлогодней модели LG V10, которую она во многом наследует. Также это первый смартфон, который получил Android 7.0 Nougat из коробки. В целом устройство вышло именно таким, как говорилось в многочисленных утечках и официальных тизерах.

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Как и его предшественник, новый LG V20 получил двойную камеру (только теперь сдвоена основная, а не фронтальная камера) и дополнительный дисплей, который, как можно увидеть на фото, расположился над основным. Диагональ и разрешение вспомогательного дисплея не изменились – все те же 2,1 дюйма и 160х1040 пикселей, но улучшились другие характеристики. Новый экран ярче и поддерживает более крупные шрифты. Как и прежде, на нем выводятся ярлыки для быстрого запуска программ, уведомления и другая полезная информация.

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Напомним, у LG V10 использовался стандартный одинарный фотомодуль для основной камеры и двойной для фронтальной. В случае LG V20 – все наоборот. В основной камере используется два разных модуля – первый характеризуется разрешением 16 Мп и диафрагмой F/1,8, у второго эти параметры равны 8 Мп и F/2,4. К слову, во втором используется широкоугольный объектив, а в первой объектив с системой оптической стабилизации изображения. Камера дополнена двойной светодиодной вспышкой, лазерным помощником автофокуса, фазовым автофокусом и контрастным автофокусом. Камера поддерживает запись видео формата 2160p при кадровой частоте 30 к/с, дополненного аудиопотоком с частотой дискретизации 192 кГц и разрядностью 24 бита. Во фронтальной камере используется датчик разрешением 5 Мп и объектив с диафрагмой F/1,9.

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Третья особенность смартфона – высококачественная аудиоподсистема. Как и было обещано, смартфон получил четырехканальный цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) компании ESS Technology (ESS ES9218) и стереодинамики B&O Play, обеспечивающими возможность воспроизведения звука в формате 32 бита/192 кГц студийного качества Hi-Fi. Кроме того, устройство сохранило привычный аудиоразъем 3,5 мм, от которого отказались многие ведущие производители смартфонов.

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Смартфон оснащен экраном WQHD (2560×1440 пикселей) диагональю 5,7 дюйма (отношение площади экрана к устройству — 72,4%). Используется панель IPS, в которой нашла применение технология квантовых точек, повышающая качество изображения.

Сердцем служит SoC Qualcomm Snapdragon 820. Оперативной памяти в устройстве установлено 4 ГБ, а флэш-памяти – 64 ГБ. В данном случая используется флэш-память UFS 2.0. Поддерживаются карты microSD объемом до 2 ТБ.

Питание смартфона обеспечивает съемный аккумулятор емкостью 3200 мА•ч. Для сравнения, емкостью аккумуляторе LG V10 составляла 3000 мА•ч.

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Из остального можно отметить сканер отпечатков пальцев на задней панели, адаптеры беспроводных интерфейсов Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2LE и NFC, разъем USB-C и поддержку технологии быстрой зарядки.

Габариты смартфона равны 159,7х78,1х7,7 мм при массе 173 г. Таким образом, новинка стала ощутимо тоньше и легче предшественника.

На выбор доступны три цветовых варианта: серебристый, розовый и темно-серый. В продаже смартфон LG V20 появится в этом месяце, данных о цене пока нет.

Источник: LG и androidcentral

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