Как и было запланировано, вчера поздно вечером (у нас уже была глубокая ночь) компания LG провела в Сан-Франциско специальное мероприятие, на котором официально рассекретила свой новый флагманский смартфон – LG V20. Новинка является преемником прошлогодней модели LG V10, которую она во многом наследует. Также это первый смартфон, который получил Android 7.0 Nougat из коробки. В целом устройство вышло именно таким, как говорилось в многочисленных утечках и официальных тизерах.

Как и его предшественник, новый LG V20 получил двойную камеру (только теперь сдвоена основная, а не фронтальная камера) и дополнительный дисплей, который, как можно увидеть на фото, расположился над основным. Диагональ и разрешение вспомогательного дисплея не изменились – все те же 2,1 дюйма и 160х1040 пикселей, но улучшились другие характеристики. Новый экран ярче и поддерживает более крупные шрифты. Как и прежде, на нем выводятся ярлыки для быстрого запуска программ, уведомления и другая полезная информация.

Напомним, у LG V10 использовался стандартный одинарный фотомодуль для основной камеры и двойной для фронтальной. В случае LG V20 – все наоборот. В основной камере используется два разных модуля – первый характеризуется разрешением 16 Мп и диафрагмой F/1,8, у второго эти параметры равны 8 Мп и F/2,4. К слову, во втором используется широкоугольный объектив, а в первой объектив с системой оптической стабилизации изображения. Камера дополнена двойной светодиодной вспышкой, лазерным помощником автофокуса, фазовым автофокусом и контрастным автофокусом. Камера поддерживает запись видео формата 2160p при кадровой частоте 30 к/с, дополненного аудиопотоком с частотой дискретизации 192 кГц и разрядностью 24 бита. Во фронтальной камере используется датчик разрешением 5 Мп и объектив с диафрагмой F/1,9.

Третья особенность смартфона – высококачественная аудиоподсистема. Как и было обещано, смартфон получил четырехканальный цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) компании ESS Technology (ESS ES9218) и стереодинамики B&O Play, обеспечивающими возможность воспроизведения звука в формате 32 бита/192 кГц студийного качества Hi-Fi. Кроме того, устройство сохранило привычный аудиоразъем 3,5 мм, от которого отказались многие ведущие производители смартфонов.

Смартфон оснащен экраном WQHD (2560×1440 пикселей) диагональю 5,7 дюйма (отношение площади экрана к устройству — 72,4%). Используется панель IPS, в которой нашла применение технология квантовых точек, повышающая качество изображения.

Сердцем служит SoC Qualcomm Snapdragon 820. Оперативной памяти в устройстве установлено 4 ГБ, а флэш-памяти – 64 ГБ. В данном случая используется флэш-память UFS 2.0. Поддерживаются карты microSD объемом до 2 ТБ.

Питание смартфона обеспечивает съемный аккумулятор емкостью 3200 мА•ч. Для сравнения, емкостью аккумуляторе LG V10 составляла 3000 мА•ч.

Из остального можно отметить сканер отпечатков пальцев на задней панели, адаптеры беспроводных интерфейсов Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2LE и NFC, разъем USB-C и поддержку технологии быстрой зарядки.

Габариты смартфона равны 159,7х78,1х7,7 мм при массе 173 г. Таким образом, новинка стала ощутимо тоньше и легче предшественника.

На выбор доступны три цветовых варианта: серебристый, розовый и темно-серый. В продаже смартфон LG V20 появится в этом месяце, данных о цене пока нет.

Источник: LG и androidcentral