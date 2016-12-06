Представлен смартфон Meizu M5 Note с 4 ГБ ОЗУ и батареей на 4000 мАч, а также фитнес-трекер Meizu Band

Модельный ряд смартфонов компании Meizu пополнился новым устройством под названием M5 Note, изготовленном в металлическом корпусе.

Представленная новинка оснащена 5,5-дюймовым дисплеем с Full HD разрешением 1920х1080 точек. Плотность размещения пикселей составляет 403 PPI, а максимальная яркость изображения – 450 нит. Дисплей покрыт защитным стеклом с эффектом 2.5D. Смартфон Meizu M5 Note несёт на борту 8–ядерный процессор Helio P10 и 3 или 4 ГБ оперативной памяти. Ёмкость встроенного хранилища может составлять 16, 32 или 64 ГБ. Дополнительно можно установить карту памяти формата MicroSD ёмкостью до 128 ГБ. Слот является гибридным и позволяет устанавливать дополнительную SIM-карту.

Основная камера на задней панели содержит 13-мегапиксельный сенсор, фазовый автофокус, объектив с диафрагмой f/2.2 и двойную LED вспышку. На лицевой панели расположена 5-мегапиксельная камера. В кнопку Home интегрирован сканер отпечатков пальцев, срабатывающий за 0,2 секунды. Ёмкость батареи составляет 4000 мАч. Устройство поддерживает быструю зарядку mCharge. В качестве операционной системы используется Flyme 6 OS.

Смартфон Meizu M5 Note поступит в продажу с 8 декабря. Цена младшей версии с 3 ГБ ОЗУ и 16 ГБ флэш-памяти составит $130. Версия с 3 ГБ ОЗУ И 32 ГБ флэш-памяти оценивается в $146. Цена максимальной конфигурации с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти заявлена на уровне $218. На выбор пользователей будут доступны серый, золотистый, серебристый и голубой варианты цветового исполнения корпуса.

В тот же день поклонники Meizu смогут купить и новый фитнес-трекер Meizu Band. Устройство содержит сенсорный дисплей на базе технологии OLED, на котором могут отображаться дата и данные об активности пользователя. Браслет способен отслеживать физическую активность, сердечный ритм, фазы сна, а также может будить пользователя в наиболее благоприятный для этого период. Кроме того, браслет может уведомлять пользователя, если его сердечный ритм превышает максимально допустимое значение.

Также новинка может подключаться к смартфону через беспроводное соединение Bluetooth и выводить уведомления о входящих звонках и сообщениях. Устройство защищено от воздействия воды и пыли в соответствии со стандартом IP67. Встроенная батарея позволяет работать в автономном режиме до 7 суток при активированном сенсоре сердечного ритма и до 15 суток, если этот сенсор деактивирован. Цена фитнес-трекера Meizu Band установлена на уровне $31.

Источник: gizmochina (1) (2)