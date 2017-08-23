Представлен смартфон Meizu M6 Note: 5,5-дюймовый экран, Snapdragon 625, батарея на 4000 мАч, двойная камера и ценник от $165

Китайский производитель Meizu представил свой очередной смартфон среднего класса Meizu M6 Note (Charm Blue Note 6), который стал первой разработкой нового подразделения Charm Blue Division.

Модель выполнена в металлическом корпусе и отличается типичным для Meizu дизайном, который будет предлагаться в четырех цветах: серебристом (Moonlight Silver), золотистом (Champagne Gold), синем (Blue) и черном (Obsidian Black). На переднюю грань вынесена сенсорная кнопка mBack с интегрированным сканером отпечатков. Задняя панель выглядит более интересно — во-первых, там сразу две основных камеры, а во-вторых, вспышку встроили в верхнюю антенную полоску — аналогичное решение мы уже видели в Meizu E2.

Смартфон Meizu M6 Note получил 5,5-дюймовый дисплей с разрешением 1920×1080 пикселей, а также достаточно производительный восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 625 (ARM Cortex A53) с рабочей частотой 2,0 ГГц и графикой Adreno 506. Покупатели смогут выбрать одно из трех сочетаний памяти ОЗУ/Flash: 3 ГБ / 16 ГБ, 3 ГБ / 32 ГБ и 4 ГБ / 64 ГБ. Аккумулятор на 4000 мАч обеспечивает до 10 часов автономной работы в игровом режиме, при этом поддержка режима mCharge 18W позволит довольно быстро пополнить запас энергии.

Основная камера с поддержкой технологий Dual Phase Detection и Full pixel Dual-core focus построена на 12 Мп сенсоре Sony IMX362 или Samsung 2L7 с пикселем 1.4um, 6-линзовым объективом с апертурой f1.9 и дополнительном 5 Мп сенсоре. Любители селфи получат в свое распоряжение 16 Мп фронтальную камеру. Модель Meizu M6 Note поддерживает два SIM-слота и 4G LTE и работает под управлением Flyme 6 на основе Android 7.1.2. Размеры смартфона составляют 154,6×75,2×8,35 мм, вес — 173 грамма.

Отметим, что стоимость версии 3 ГБ / 16 ГБ составит $165 (1099 Yuan), версии 3 ГБ / 32 ГБ — $195 (1299 Yuan) и топовой версии 4 ГБ / 64 ГБ — $255 (1699 Yuan). Продажи смартфона Meizu M6 Note стартуют в Китае 1 сентября, в данный момент открыт предзаказ.

Источник: Gizmochina