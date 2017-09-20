Представлен смартфон Meizu M6 с 5,2-дюймовым экраном, процессором Mediatek MT6750, батареей на 3070 мАч и ценой от $105

После анонсированного в конце августа смартфона Meizu M6 Note, китайский производитель представил и более компактный вариант данной модели Meizu M6.

Вместо достаточно крупного 5,5-дюймового экрана, типичного для семейства Note, новинка получила более компактную 5,2-дюймовую матрицу с HD-разрешением 1280×720 точек. Габариты металлического корпуса составляют 148,2×72,8×8,3 мм, а вес — 143 грамма.

Модель будет предлагаться в четырех цветовых вариантах, включая Moonlight Silver, Champagne Gold, Matte Black и Electric Light Blue. Отметим, что использование металла выделяет эту модель на фоне бюджетных смартфонов Meizu A5 и Meizu M5c, выполненных в поликарбонатных корпусах.

В качестве аппаратной платформы для Meizu M6 разработчики использовали четырехъядерный процессор Mediatek MT6750 (Cortex A53) с рабочей частотой 1,5 ГГц и графикой Mali T860. Объем оперативной памяти может составлять 2 или 3 ГБ, а емкость хранилища данных — 16 или 32 ГБ (плюс карты памяти MicroSD емкостью до 128 ГБ). Смартфон получил аккумулятор емкостью 3070 мАч.

Спереди экран прикрывает защитное стекло с 2,5D-эффектом, в нижней части фронтальной панели расположена сенсорная кнопка со встроенным датчиком отпечатков, в верхней — 8 Мп камера (ƒ/2.0). На задней металлической панели можно найти «одинарную» камеру на 13 Мп (ƒ/2.2), тогда как старший собрат оснастили двойной камерой.

Работает Meizu M6 под управлением фирменной оболочки Flyme 6.0, основанной на Android 7.0 Nougat. Продажи смартфона в Китае стартуют уже 25 сентября, стоимость версии 2 ГБ / 16 ГБ составит $106 (CNY 699), а модификация 3 ГБ / 32 ГБ обойдется в $137 (CNY 899).

Источник: Meizu