Представлен смартфон-раскладушка Samsung Galaxy Folder 2

Компания Samsung официально представила новый смартфон, выполненный в форм-факторе раскладушки. Модель Samsung Galaxy Folder 2 является решением среднего уровня.

Новинка оснащена 3,8-дюймовым дисплеем с WVGA разрешением 800х480 точек. В устройстве используется 4-ядерный процессор Snapdragon 425, работающий на частоте 1,4 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной флэш-памяти. Встроенной хранилище можно расширить при помощи установки карты памяти формата microSD. На задней панели размещена 8-мегапиксельная камера с автофокусом и LED вспышкой. На внутренней панели, которая при раскрытии смартфона становится лицевой, расположена камера с 5-мегапиксельным сенсором. Ёмкость комплектного аккумулятора составляет 1950 мАч. В качестве операционной системы используется Android 6.0.1 Marshmallow.

Смартфон Samsung Galaxy Folder 2 поступит в продажу в Китае уже в скором времени. Однако его цена пока не сообщается.

Источник: nextpowerup