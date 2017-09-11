Представлен смартфон Xiaomi Mi Mix 2

Компания Xiaomi, как и обещала, сегодня представила долгожданные премиальные смартфоны Xiaomi Mi Mix 2 и Xiaomi Mi Note 3. О модели Xiaomi Mi Note 3 мы расскажем отдельно, отметив лишь, что она, как и ожидалось, стала увеличенной версией нынешнего флагмана Mi 6. В этом же материале речь пойдет о столь ожидаемом многими преемнике прошлогоднего безрамочного смартфона китайского производителя – модели Xiaomi Mi Mix 2. Этого анонса все ждали особенно сильно, ведь именно Xiaomi Mi Mix, принято считать законодателем нынешней моды на безрамочность в сегменте смартфонов.

Итак, Xiaomi Mi Mix 2 получил дисплей диагональю 5,99 дюйма разрешением 2160х1080 пикселей с соотношением сторон 18:9. Экран произведен компанией LG, что, собственно, неудивительно. Для сравнения: модель Xiaomi Mi Mix была оснащена дисплеем размером 6,4 дюйма и разрешением 2040х1080 пикселей.

Благодаря обновленному дизайну эффективная площадь дисплея (соотношение площади экрана к площади лицевой панели) увеличилась с 91,3% до 93%, а единственная нижняя рамка под экраном уменьшилась на 12%. Разумеется, в сравнении с предшественником Xiaomi Mi Mix 2 имеет более вытянутую форму корпуса. Говоря конкретнее, длина Xiaomi Mi Mix 2 составляет 151,8 мм, ширина – 75,5 мм. Для сравнения, у предшественника эти параметры составляли 158,8 мм и 81,9 мм соответственно.

Xiaomi осталась верна использованию качественных материалов. Второе поколение безрамочного смартфона китайской компании получило металлическое шасси из алюминия 7000 серии и керамическую заднюю панель с закругленными для более надежного хвата гранями.

Основой смартфона Xiaomi Mi Mix 2 служит однокристальная система Qualcomm Snapdragon 835, в помощь которой предназначено 6 ГБ или 8 ГБ (в зависимости от модификации) оперативной памяти. Флэш-памяти в смартфоне может быть 64, 128 или 256 ГБ.

Основная камера у Xiaomi Mi Mix 2 обычная, одинарная. В ней установлен 12-мегапиксельный сенсор изображения Sony IMX386 с размером пикселя 1,25 мкм и объектив с максимальной диафрагмой F/2.0 и системой четырехосевой оптической стабилизации изображения. Иными словами, камеру Xiaomi Mi Mix 2 позаимствовал у модели Mi 6, где установлен аналогичный основной модуль. Разрешение фронтальной камеры равно 5 Мп.

Справа от основной камеры размещена двойная светодиодная вспышка, внизу – сканер отпечатков пальцев.

Ниже можно увидеть примеры снимков, снятых на камеру Xiaomi Mi Mix 2.

Производитель также отмечает полностью переработанную качественную звуковую подсистему с усилителем мощностью 50 мВт, высококачественным динамиком и специальным аппаратным решением для обеспечения направленного звучания.

К слову, громкоговоритель имеет скрытую конструкцию, то есть, его на передней панели не видно, как и ультразвукового датчика приближения.

Отдельно в ходе презентации была отмечена поддержка всех существующих (среди актуальных) диапазонов – всего заявлена поддержка шести режимов и 43 диапазонов.

В списке средств подключения также есть Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 и USB-C. О наличии NFC упомянуто не было.

Работает смартфон под управлением ОС MIUI 9, построенной на базе Android Nougat. Его работу обеспечивает аккумулятор емкостью 3400 мА·ч. У предшественника было 4400 мА·ч. Заявлена поддержка быстрой зарядки Quick Charge 3.0.

Купить Xiaomi Mi Mix 2 можно будет уже 15 сентября. Базовая версия с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти будет стоить около €420, версия со 128 флэш-памяти – €460, а варианта с 256 ГБ флэш-памяти – €510. Еще будет специальная версия Xiaomi Mi Mix 2 в полностью керамическом корпусе, которая будет поставляться с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти по цене €700.

Отметим, что обычный Xiaomi Mi Mix 2 будет доступен только в черном цвете корпуса, а версия Special Edition помимо черного предложит еще и белый цвет.

P.S. Наиболее забавным моментом презентации стало юмористическое сравнение Xiaomi Mi Mix 2 по критерию безрамного дисплея со смартфоном Samsung S8 и еще не представленным новым iPhone (борода — это рамки дисплея):

Источник: gizmochina и Xiaomi