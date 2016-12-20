Представлен смартфон ZUK Edge: тонкие рамки вокруг дисплея, SoC Snapdragon 821 и 6 ГБ ОЗУ

Как и ожидалось, 20 декабря состоялась официальная презентация смартфона ZUK Edge. Эта новинка получила 5,5-дюймовый дисплей с Full HD разрешением, который обладает небольшими боковыми рамками (1,63 мм) и занимает почти всю лицевую поверхность устройства (86,4%). Также отмечается, что дисплей обеспечивает контрастность изображения 1500:1 и охват 85% цветового пространства NTSC. Экран покрыт защитным стеклом с эффектом 2.5D. Под дисплеем расположен сканер отпечатков пальцев, срабатывающий всего за 0,09 секунды.

В устройстве используется процессор Snapdragon 821 с GPU Adreno 530. Объём оперативной памяти может составлять 4 или 6 ГБ. Пользователям доступно 64 ГБ встроенной флэш-памяти UFS 2.0. На задней панели смартфона ZUK Edge расположена 13-мегапиксельная камера с фазовым автофокусом, LED вспышкой и объективом с диафрагмой f/2.2. Под камерой имеется сенсор сердечного ритма. Камера на лицевой панели оснащена 8-мегапиксельным сенсором. Устройство содержит модули беспроводной связи Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 4.1 LE, поддерживает 4G VoLTE. Из проводных интерфейсов доступны порт USB Type-C и 3,5-миллиметровый звуковой разъём. Ёмкость комплектного аккумулятора составляет 3100 мАч, заявлена поддержка технологии быстрой зарядки Quick Charge 3.0. Аппарат имеет размеры 142,9×74,5×7,68 мм и массу 160 г. В качестве операционной системы используется версия Android 7.0 (Nougat) с интерфейсом ZUI 2.5.

Смартфон ZUK Edge поступит в продажу с 1 января по цене $330 и $360 за версии с 4 и 6 ГБ памяти соответственно.

Источник: gsmarena