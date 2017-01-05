Представлена флагманская беззеркальная камера Panasonic Lumix DMC-GH5, способная записывать видео 4K с кадровой частотой 60 к/с

Впервые о новой флагманской беззеркальной камере Panasonic Lumix DMC-GH5 системы Micro Four Thirds, идущей на смену заслуженной модели Lumix GH4, мы услышали еще в сентябре прошлого года. Но тогда производитель оставил в стороне такие важные данные, как дату начата продаж и цену новинки. На этой неделе он восполнил пробел, а также опубликовал полные подробности о характеристиках камеры.

В продажу камера Panasonic Lumix DMC-GH5 поступит в конце марта по цене $2000 – это стоимость исполнения body.

Грядущая новинка получила новый 20-мегапиксельный сенсор, лишенный оптического низкочастотного фильтра – одна из последних тенденций среди производителей фотокамер, позволяющая достичь более высокой степени детализации ценой снижения устойчивости к неприятному муару. Обработка данных возложена на новых процессор Venus Engine, обеспечивающий улучшенную по сравнению с предшественником цветопередачу, текстуры и более низкий уровень шума. Максимальное значение светочувствительности теперь равно ISO 25 600.

В камере используется признанная технология Panasonic DFD (Depth From Defocus) с 225-точечной фазовой системой автофокусировки, работающей в паре с традиционной контрастной системой, благодаря чему обеспечивается двукратный прирост скорости фокусировки по сравнению с GH4. Иными словами, Lumix GH5 будет фокусироваться в два раза быстрее, чем Lumix GH4.

Камера предложит пятиосевую стабилизацию изображения, которая обеспечивается двухосевым стабилизатором в определенных объективах Panasonic и встроенным трехосевым стабилизатором в самой камере. Последний, как сообщается, дает до пяти дополнительных ступеней экспокоррекции и компенсирует сотрясения камеры при съемке.

Главной же изюминкой Panasonic Lumix DMC-GH5 станет возможность записи видеопотока в формате 4K и кадровой частотой 60 к/с с 10-разрядным представлением и цветовой дискретизацией 4:2:2. Что вполне соответствует уровню ТВ-формата.

Из остального можно отметить герметичный корпус из магниевого сплава, обеспечивающий полную защиту от неблагоприятных погодных условий, два слота SD, электронный видоискатель типа OLED разрешением 3,68 млн точек, 3,2-дюймовый поворотный ЖК-дисплей разрешением 1,62 млн точек и адаптеры беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth.

Источник: gsmarena и dpreview