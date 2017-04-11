Представлена гарнитура виртуальной реальности Xiaomi Mi VR Play 2, которая стоит всего $14

Сегодня ожидается анонс флагманского смартфона Xiaomi Mi 6 – в сети продолжают появляться данные о стоимости разных версий устройства и результаты тестов в различных бенчмарках, включая недавний в AnTuTu, где аппарат набрал около 170 тыс. баллов. Между тем, Xiaomi, предварительно особо не афишируя это событие, анонсировала преемника прошлогодней гарнитуре виртуальной реальности Xiaomi Mi VR Play (не путать с моделью Xiaomi Mi VR) – модель Mi VR Play 2.

Второе поколение VR-гарнитуры Xiaomi Mi VR Play, как и оригинальная модель, предлагается по очень привлекательной цене – всего $14. В продажу устройство поступит 19 апреля и только в одном цветовом варианте – черном.

Устройство стало легче и компактнее, немного изменился дизайн – от прямых углов, синтетической обшивки, регулируемых ремней и застежек отказались в пользу капсуловидной передней панели и более обтекаемой формы корпуса с закругленными краями, нового материала обшивки (прочный эластичный хлопок, именуемый драконовая ткань), цельного эластичного ремня из нейлона.

Двусторонняя застежка-молния, присутствующая в оригинальной модели позволяла полностью поместить смартфон в гарнитуру для более надежной фиксации и отказ от нее в новой модели может обернутся проблемами в случае некоторых моделей смартфонов. На некоторых рекламных изображениях Mi VR Play 2 видно торчащий из гарнитуры смартфон, хотя с моделями Mi 5, Mi 5s или Mi 5C такого быть не должно.

Часть корпуса устройства, контактируя с лицом пользователя, покрыта мягким пористым материалом, что должно обеспечить максимальный комфорт при ношении. Кроме того, в конструкции гарнитуры предусмотрены специальные отверстия для вентиляции.

Что касается технических параметров, в гарнитуре установлены линзы с антибликовым покрытием, обеспечивающие угол поля зрения 93°. Гарнитура совместима со смартфонами, оснащенными экранами диагональю от 4,7 до 5,7 дюйма разрешения не ниже 1080p.

Гарнитура Xiaomi Mi VR Play 2 весит 183 г при габаритах 191х129х120 мм.

Источник: Xiaomi