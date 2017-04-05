Представлена панорамная камера Xiaomi Mi 360° Panoramic стоимостью $246

Одновременно с новым планшетом Xiaomi Mi Pad 3 компания Xiaomi сегодня представила еще одно устройство – панорамную камеру Xiaomi Mi 360° Panoramic, которая позволит снимать фото и видео с углом обзора 360°. Новинка поступит в продажу на домашнем рынке уже завтра и оценивается в $246.

Производитель оснастил камеру датчиком изображения разрешением 23,88 Мп, который позволяет записывать видеоролики разрешением 3.5К. По обеим сторонам квадратной Xiaomi Mi 360° размещены сверхширокоугольные объективы типа «рыбий глаза», суммарно охватывающие угол поля зрения 360°.

Корпус Xiaomi Mi 360° защищен от попадания пыли и влаги в соответствии с требованиями класса IP67. Это означает, что устройство можно использовать в любую погоду и даже погружать под воду на глубину до метра на полчаса и это никак не отразится на его работоспособности.

Из остального можно отметить шестиосевую систему электронной стабилизации изображения.

Камера может работать в обычном режиме четыре и предлагает четыре режима съемки. Полученные фотографии можно обрабатывать с помощью стороннего ПО.

Источник: gizmochina