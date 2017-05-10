Представлена умная акустическая система Amazon Echo Show с 7-дюймовым сенсорным экраном и функцией бесплатных звонков

Компания Amazon пополнила линейку умных устройств Echo новой моделью. Она называется Echo Show и стоит $230. Это умная акустическая система, которая выделяется сенсорным экраном, функцией видеозвонков и возможностью управлять другими устройствами умного дома. Устройство уже доступно для предзаказа в черном и белом цвете корпуса, его продажи стартуют 28 июня. При покупке двух таких устройств можно использовать промо-код SHOW2PACK при оплате и получить существенную скидку в размере $100.

АС Echo Show имеет те же возможности, что и другие умные колонки семейства Echo. То есть, она располагает массивом микрофонов, всегда слушает пользователя и выделяется встроенной поддержкой голосового помощника Alexa. Вдобавок ко всему этому здесь установлен сенсорный экран диагональю 7 дюймов (впервые среди устройств Echo). Ну и нельзя не отметить ретро-дизайн, в котором выполнено само устройство.

В официальном промо-ролике к анонсу устройства экране выводится прогноз погоды, шаги для приготовления блюда по рецепту и видеоролики.

Одновременно с Echo Show компания Amazon представила функцию бесплатных звонков и сообщений для устройств, поддерживающих голосовой помощник Alexa. Она уже доступна для Echo Show и вскоре появится на большем числе устройств с поддержкой ассистент. В данном случае речь идет о звонках посредством интернета, так что дополнительно платить за такие звонки не нужно. Учитывая, что приложение Alexa доступно для iOS и Android, имеет приличный список устройств с поддержкой данной функции.

Подключив Echo Show к домашней сети Wi-Fi, на экран можно выводить записи с камер видеонаблюдения или фотографии с других устройств. Колонка совместима с сервисами Ring, Samsung SmartThings, Philips и другими.

В оснащение устройства входит камера разрешением 5 мегапикселей, восемь скрытых микрофонов и два динамика Dolby.

Габариты акустической системы составляют 187x187x90 мм при массе 1170 г.

Источник: gsmarena и Amazon