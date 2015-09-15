Линейка беспроводных акустических систем компании Ultimate Ears, рассчитанных на использование с мобильными устройствами, пополнилась новой моделью – UE Boom 2. Новинка представляет собой Bluetooth-колонку среднего уровня и, хотя довольно-таки трудно разглядеть отличия от предшествующей модели с первого взгляда, они достаточно существенны, если присмотреться поближе.

Устройство получило свежий набор цветов и мелкую тканевую сетку из более жесткого материала. Кроме того, UE Boom 2 «упаковано» в водозащищенный корпус (соответствие рейтингу IPX7 говорит о возможности погружения на глубину до одного метра в течение получаса). Само собой, не обошлось и без изменений по аппаратной части, которые нацелены на увеличение дальности работы беспроводного интерфейса Bluetooth, улучшения качества звучания и расширения функциональных возможностей.

Начиная с сегодняшнего дня, портативная акустическая система UE Boom 2 доступна для покупки на официальном сайте Ultimate Ears и очень скоро появится в интернет-магазине Apple. А стоит новинка ровно столько же, сколько и оригинальная модель UE Boom, то есть $199.

Обновленная «начинка» UE Boom 2 заключена в корпусе цилиндрической формы, который отличается более высокой устойчивостью, так что можно смело отбросить все опасения о побеге устройства со стола. Все разъемы теперь полностью защищены от попадания влаги, дополнительную защиту обеспечивают тесно прилегающие заглушки.

Компания заявляет, что дальность работы составляет до 30 метров. Новая версия мобильного приложения позволит в полной мере насладиться такими удобствами и возможностями, как дистанционное управление, пятиполосный эквалайзер, функция Double Up (возможность воспроизведения стереозвука через два Bluetooth-динамика Ultimate Ears, сопряженных с мобильным устройством).

К слову, кроме Bluetooth, UE Boom 2 может похвастаться поддержкой NFC, что упрощает сопряжение с мобильными аппаратами.

Для проводного подключения есть разъем 3,5 мм. Заявлена поддержка таких аудиопрофилей, как A2DP и HFP1.5.

Модель UE Boom 2 обеспечивает всенаправленное звучание и может быть подключена одновременно к восьми устройствам с поддержкой Bluetooth.

Наибольший интерес в UE Boom 2 вызывают изменения, направленные на улучшение качества звучания и новые жесты управления процессом воспроизведения Tap to play и Tap-Tap to Skip, опирающиеся на возможности акселерометра. Достаточно прикоснуться к верхней крышке устройства, чтобы поставить на паузу или продолжить воспроизведение, тогда как пропустить композицию можно, прикоснувшись дважды.

Акустическая система Boom 2 немного громче своей предшественниц (если быть точным, то на 25%) в связи с подросшей с 88 до 90 дБ чувствительностью. Диапазон воспроизводимых частот указан равным 90 Гц – 20 кГц. В колонке используются два 45-мм активных излучателя и два пассивных излучателя размерами 45х80 мм.

Точное значение емкости аккумулятора производитель не приводит, но по его оценке, на одной подзарядке устройство способно продержаться до 15 часов в режиме беспрерывного проигрывания музыки. Для подзарядки используется разъем Micro-USB, а сам процесс занимает до 2,5 часов.

При габаритах 180х67 мм устройство весит 548 г.

Источник: Ultimate Ears