Представлена влагозащищенная портативная Bluetooth-колонка UE Boom 2

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Линейка беспроводных акустических систем компании Ultimate Ears, рассчитанных на использование с мобильными устройствами, пополнилась новой моделью – UE Boom 2. Новинка представляет собой Bluetooth-колонку среднего уровня и, хотя довольно-таки трудно разглядеть отличия от предшествующей модели с первого взгляда, они достаточно существенны, если присмотреться поближе.

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Устройство получило свежий набор цветов и мелкую тканевую сетку из более жесткого материала. Кроме того, UE Boom 2 «упаковано» в водозащищенный корпус (соответствие рейтингу IPX7 говорит о возможности погружения на глубину до одного метра в течение получаса). Само собой, не обошлось и без изменений по аппаратной части, которые нацелены на увеличение дальности работы беспроводного интерфейса Bluetooth, улучшения качества звучания и расширения функциональных возможностей.

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Начиная с сегодняшнего дня, портативная акустическая система UE Boom 2 доступна для покупки на официальном сайте Ultimate Ears и очень скоро появится в интернет-магазине Apple. А стоит новинка ровно столько же, сколько и оригинальная модель UE Boom, то есть $199.

Обновленная «начинка» UE Boom 2 заключена в корпусе цилиндрической формы, который отличается более высокой устойчивостью, так что можно смело отбросить все опасения о побеге устройства со стола. Все разъемы теперь полностью защищены от попадания влаги, дополнительную защиту обеспечивают тесно прилегающие заглушки.

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Компания заявляет, что дальность работы составляет до 30 метров. Новая версия мобильного приложения позволит в полной мере насладиться такими удобствами и возможностями, как дистанционное управление, пятиполосный эквалайзер, функция Double Up (возможность воспроизведения стереозвука через два Bluetooth-динамика Ultimate Ears, сопряженных с мобильным устройством).

К слову, кроме Bluetooth, UE Boom 2 может похвастаться поддержкой NFC, что упрощает сопряжение с мобильными аппаратами.

Для проводного подключения есть разъем 3,5 мм. Заявлена поддержка таких аудиопрофилей, как A2DP и HFP1.5.

Модель UE Boom 2 обеспечивает всенаправленное звучание и может быть подключена одновременно к восьми устройствам с поддержкой Bluetooth.

Наибольший интерес в UE Boom 2 вызывают изменения, направленные на улучшение качества звучания и новые жесты управления процессом воспроизведения Tap to play и Tap-Tap to Skip, опирающиеся на возможности акселерометра. Достаточно прикоснуться к верхней крышке устройства, чтобы поставить на паузу или продолжить воспроизведение, тогда как пропустить композицию можно, прикоснувшись дважды.

Акустическая система Boom 2 немного громче своей предшественниц (если быть точным, то на 25%) в связи с подросшей с 88 до 90 дБ чувствительностью. Диапазон воспроизводимых частот указан равным 90 Гц – 20 кГц. В колонке используются два 45-мм активных излучателя и два пассивных излучателя размерами 45х80 мм.

Точное значение емкости аккумулятора производитель не приводит, но по его оценке, на одной подзарядке устройство способно продержаться до 15 часов в режиме беспрерывного проигрывания музыки. Для подзарядки используется разъем Micro-USB, а сам процесс занимает до 2,5 часов.

При габаритах 180х67 мм устройство весит 548 г.

Источник: Ultimate Ears

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