Представлена зеркальная камера среднего уровня Nikon D7500, которая во многом похожа на Nikon D500, но стоит ощутимо дешевле
Компания Nikon представила цифровую зеркальную камеру среднего уровня D7500, которая является преемником модели D7200 и имеет много общего с флагманской моделью D500. Говоря конкретнее, в Nikon D7500 используется тот же датчик изображения формата APS-C разрешением 20,9 Мп без сглаживающего фильтра и процессор Expeed 5, что и в модели Nikon D500.
Внешне и по конструкции новый D7500 мало чем отличается от старого D7200, если не считать добавленного сенсорного экрана и незначительного снижения массы – новинка получилась на 35 г легче. Как и D500, новая D7500 позволяет вести серийную съемку со скоростью до 8 к/с и съемку видео 4К.
Камера оснащена системой автоматической фокусировки с 51 точкой. Камера также располагает технологией Nikon SnapBridge, дебютировавшей вместе с D500. Напомним, SnapBridge позволяет непрерывно передавать снимки с камеры на мобильное устройство прямо во время съемки в режиме реального времени по беспроводному подключению Bluetooth LE. Но модуля NFC в оснащении Nikon D7500 нет.
Новинка поступит в продажу этим летом и будет предлагаться по цене $1249 за саму камеру без объектива. В сравнении с D500, которая стоит $1995, экономия более чем существенна. С учетом цены прямыми конкурентами Nikon D7500 будет Canon 80D и флагманские беззеркальные камеры Fujifilm и Olympus. В то же время позиционирование D500 не изменится. Она будет нацелена на профессионалов, которым нужна более высокая скорость съемки, более передовая система автофокусировки и прочие профессиональные возможности вроде двух слотов для карт памяти.
Является ли Nikon D7500 достойным продуктом, снимающим все вопросы по поводу недостаточного внимания производителя к «кропнутым» зеркалкам Nikon DX в последние годы, пускай каждый решит для себя сам.
Источник: The Verge