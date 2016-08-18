Как и предполагалось, компания Meizu сегодня официально представила свои умные часы, фотографии которых появились в сети накануне. Новинка получила название Meizu Light Smartwatch. Она отличается традиционным дизайном, качественными материалами и рекордной автономностью. По заверениям производителя, заряда одной батарейки типа CR2430, от которой питаются часы, хватит на 240 дней работы устройства.

Новинка получила круглый корпус диаметром 42 мм из нержавеющей стали 316L. Толщина корпуса равна 12 мм. Здесь установлен обычный аналоговый циферблат, который прикрыт сапфировым стеклом. По сути, это обычные часы, дополненные функциональностью фитнес-трекера. И внешне они очень похожи на модель Withings Activité, представленную более двух лет назад.

Часы отличаются водонепроницаемой конструкцией и выдерживают давление в три атмосферы.

Новинка рассчитана на взаимодействие со смартфоном по интерфейсу Bluetooth 4.0. Благодаря встроенному трехосевому гироскопу и акселерометру часы способны отслеживать физическую активность пользователя, включая время сна, число шагов, пройденное расстояние и расход калорий. Чтобы узнать, сколько пройдено шагов или сожжено калорий, не обязательно доставать смартфон и запускать сопутствующее приложение, достаточно взглянуть на циферблат активности, расположенный внизу. Шкала делений показывает процент выполнения дневного плана в диапазоне от 0% до 100%.

Для выпуска Meizu Light Smartwatch компания решила использовать краудфандинговую платформу онлайн-площадки Taobao. Устройство представляется в пяти вариантах трех базовых разновидностей: с браслетом из нержавеющей стали 316L (серебристым или черным), ремешком из итальянской кожи (коричневым или черным) или синтетическим ремешком (бело-синим).

Стоимость часов Meizu Light Smartwatch составляет $150, $196 и $226 за версию с синтетическим, кожаным и металлическим ремешком соответственно.

Источник: Gizmochina