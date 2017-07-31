Представлены игровые видеокарты AMD Radeon RX Vega, производительность флагманской модели RX Vega 64 с TDP 300 Вт сопоставима с NVIDIA GTX 1080

Представлены игровые видеокарты AMD Radeon RX Vega, производительность флагманской модели RX Vega 64 с TDP 300 Вт сопоставима с NVIDIA GTX 1080

После долгих месяцев подготовки и масштабной маркетинговой кампании компания AMD, как и было обещано, в рамках конференции SIGGRAPH окончательно представила долгожданную игровую линейку графических адаптеров Radeon RX Vega на архитектуре нового поколения Vega и многослойной буферной памяти HBM2.

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Сразу оговорим, что в продажу видеокарты поступят только через две недели – 13 августа, что немного удручает, учитывая предыдущие проволочки и задержки, так что результатов беспристрастного тестирования, позволяющий дать окончательную оценку, еще нужно немного подождать. Но, тем не менее, на сей раз, в отличие от предыдущих фаз анонса, производитель раскрыл весь модельный ряд, их подробные технические характеристики и цены.

Поэтому давайте без лишних церемоний перейдем к изучению характеристик представителей нового семейства потребительских видеокарт AMD Radeon RX Vega. Линейка видеокарт AMD Radeon RX Vega состоит из трех разных моделей, все они основаны на базе GPU Vega 10, уже знакомого нам по ранее выпущенной профессиональной модели Radeon Vega Frontier Edition.

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Топовым предложением является AMD Radeon RX Vega 64 Liquid с жидкостной системой охлаждения. За ней идет обычная AMD Radeon RX Vega 64 с воздушной системой охлаждения. Замыкает линейку самая младшая модель AMD Radeon RX Vega 56, оснащенная GPU Vega 10 с рядом отключенных вычислительных блоков. Кроме обычной AMD Radeon RX Vega 64 производитель предлагает еще и «лимитированную» версию AMD Radeon RX Vega 64 Limited, которая стоит на $100 дороже и при тех же технических характеристиках предлагает более дорогую внешность. Говоря точнее, лимитированная AMD Radeon RX Vega 64 получила алюминиевые кожух с отделкой, как у Vega Frontier Edition. Но в остальном она ничем не отличается от обычной AMD Radeon RX Vega 64.

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Для сравнения, мы решили добавить в таблицу флагмана предыдущего поколения AMD Radeon R9 Fury X.

ВидеокартаAMD Radeon RX Vega 64 LiquidAMD Radeon RX Vega 64AMD Radeon RX Vega 56AMD Radeon R9 Fury X
 Графическая архитектураGCN 5-го поколения (Vega)GCN 5-го поколения (Vega)GCN 5-го поколения (Vega)GCN 3-го поколения
Техпроцесс14 нм GloFo14 нм GloFo14 нм GloFo28-нм TSMC
GPUVega 10Vega 10Vega 10Fiji XT
Площадь GPU484 мм²484 мм²484 мм²596 мм²
Количество транзисторов, шт12,5 млрд12,5 млрд12,5 млрд8,9 млрд
Количество потоковых процессоров4096 (64 вычислительных блоков CU)4096 (64 вычислительных блоков CU)3585 (56 вычислительных блоков CU)4096 (64 вычислительных блоков CU)
Количество потоковых процессоров в одном блоке CU64646464
Базовая частота GPU, МГц140612471156
Частота GPU в режиме Boost1677154614711050
Производительность при вычислениях с одинарной точностью (FP32), TFLOPS13,712.610,58,6
Производительность при вычислениях с половинной точностью (FP16), TFLOPS27,425,221,08,6
Разрядность шины обмена с памятью, бит2048204820484096
Объем памяти,  HBM28884
Полоса пропускания видеопамяти, Гбайт/с484484410512
Пиковая потребляемая мощность, Вт350295210275
Рекомендованная стоимость на момент запуска, долларов США$699$499/599$399/499$649

 

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Само собой, в ходе презентация AMD была затронута сторона быстродействия Radeon RX Vega 64, но тут не тот случай, когда надо торопиться с выводами. Предыдущая информация подтвердилась и по производительности решение AMD действительно сопоставимо с GeForce GTX 1080. По крайней мере, именно эта карта использовалась в качестве базы для сравнения, но, как мы отмечали выше, необходимо дождаться независимых тестов, чтобы дать окончательную оценку.

Источник: anandtech и wccftech

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