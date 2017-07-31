Представлены игровые видеокарты AMD Radeon RX Vega, производительность флагманской модели RX Vega 64 с TDP 300 Вт сопоставима с NVIDIA GTX 1080

После долгих месяцев подготовки и масштабной маркетинговой кампании компания AMD, как и было обещано, в рамках конференции SIGGRAPH окончательно представила долгожданную игровую линейку графических адаптеров Radeon RX Vega на архитектуре нового поколения Vega и многослойной буферной памяти HBM2.

Сразу оговорим, что в продажу видеокарты поступят только через две недели – 13 августа, что немного удручает, учитывая предыдущие проволочки и задержки, так что результатов беспристрастного тестирования, позволяющий дать окончательную оценку, еще нужно немного подождать. Но, тем не менее, на сей раз, в отличие от предыдущих фаз анонса, производитель раскрыл весь модельный ряд, их подробные технические характеристики и цены.

Поэтому давайте без лишних церемоний перейдем к изучению характеристик представителей нового семейства потребительских видеокарт AMD Radeon RX Vega. Линейка видеокарт AMD Radeon RX Vega состоит из трех разных моделей, все они основаны на базе GPU Vega 10, уже знакомого нам по ранее выпущенной профессиональной модели Radeon Vega Frontier Edition.

Топовым предложением является AMD Radeon RX Vega 64 Liquid с жидкостной системой охлаждения. За ней идет обычная AMD Radeon RX Vega 64 с воздушной системой охлаждения. Замыкает линейку самая младшая модель AMD Radeon RX Vega 56, оснащенная GPU Vega 10 с рядом отключенных вычислительных блоков. Кроме обычной AMD Radeon RX Vega 64 производитель предлагает еще и «лимитированную» версию AMD Radeon RX Vega 64 Limited, которая стоит на $100 дороже и при тех же технических характеристиках предлагает более дорогую внешность. Говоря точнее, лимитированная AMD Radeon RX Vega 64 получила алюминиевые кожух с отделкой, как у Vega Frontier Edition. Но в остальном она ничем не отличается от обычной AMD Radeon RX Vega 64.

Для сравнения, мы решили добавить в таблицу флагмана предыдущего поколения AMD Radeon R9 Fury X.

Видеокарта AMD Radeon RX Vega 64 Liquid AMD Radeon RX Vega 64 AMD Radeon RX Vega 56 AMD Radeon R9 Fury X Графическая архитектура GCN 5-го поколения (Vega) GCN 5-го поколения (Vega) GCN 5-го поколения (Vega) GCN 3-го поколения Техпроцесс 14 нм GloFo 14 нм GloFo 14 нм GloFo 28-нм TSMC GPU Vega 10 Vega 10 Vega 10 Fiji XT Площадь GPU 484 мм² 484 мм² 484 мм² 596 мм² Количество транзисторов, шт 12,5 млрд 12,5 млрд 12,5 млрд 8,9 млрд Количество потоковых процессоров 4096 (64 вычислительных блоков CU) 4096 (64 вычислительных блоков CU) 3585 (56 вычислительных блоков CU) 4096 (64 вычислительных блоков CU) Количество потоковых процессоров в одном блоке CU 64 64 64 64 Базовая частота GPU, МГц 1406 1247 1156 — Частота GPU в режиме Boost 1677 1546 1471 1050 Производительность при вычислениях с одинарной точностью (FP32), TFLOPS 13,7 12.6 10,5 8,6 Производительность при вычислениях с половинной точностью (FP16), TFLOPS 27,4 25,2 21,0 8,6 Разрядность шины обмена с памятью, бит 2048 2048 2048 4096 Объем памяти, HBM2 8 8 8 4 Полоса пропускания видеопамяти, Гбайт/с 484 484 410 512 Пиковая потребляемая мощность, Вт 350 295 210 275 Рекомендованная стоимость на момент запуска, долларов США $699 $499/599 $399/499 $649

Само собой, в ходе презентация AMD была затронута сторона быстродействия Radeon RX Vega 64, но тут не тот случай, когда надо торопиться с выводами. Предыдущая информация подтвердилась и по производительности решение AMD действительно сопоставимо с GeForce GTX 1080. По крайней мере, именно эта карта использовалась в качестве базы для сравнения, но, как мы отмечали выше, необходимо дождаться независимых тестов, чтобы дать окончательную оценку.

Источник: anandtech и wccftech