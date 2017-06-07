Представлены металлические смартфоны Samsung Galaxy J7 (2017) и Galaxy J5 (2017)

Компания Samsung придала официальный статус новым смартфонам Galaxy J7 (2017) и Galaxy J5 (2017), предварительной информацией о которых пестрели тематические ресурсы все последнее время. На официальном сайте устройства пока отсутствуют, так что придется ограничиться данными тематических ресурсов. Новинки присоединятся к бюджетной модели Galaxy J3 (2017), представленной в начале прошлого месяца.

Благодаря многочисленным утечкам известны не только технические характеристики, но и внешность Samsung Galaxy J5 и Galaxy J7 нового поколения. Внешне новые Samsung Galaxy J5 и Galaxy J7 сильно отличаются от предшественников – дизайн в целом стал более скругленный и на передней панели использовано стекло с эффектом 2.5D. Кроме того, новинки получили полностью металлические корпуса, форма пластиковых полосок для антенн на тыльной стороне весьма необычна.

Старшая модель линейки Samsung Galaxy J7 (2017) может похвастать защитой от пыли и брызг (степень защиты соответствует рейтингу IP54), которой нет у двух других представителей линейки. Кроме того, она единственная получила экран разрешением 1920х1080 пикселей при диагонали 5,5 дюйма (5,2-дюймовый экран Samsung Galaxy J5 (2017) характеризуется разрешением 1280х720 пикселей), хотя во всех моделях линейки Galaxy J образца 2017 года используются панели Super AMOLED. Фронтальная камера Samsung Galaxy J7 (2017) – одна из лучших в своем классе. Она выполнена на основе модуля с разрешением 13 Мп, имеет широкоугольный объектив c диафрагмой F/1,9 и оснащена собственной светодиодной вспышкой. Кроме того, новый Galaxy J7, как и модель Galaxy J5, получил популярный нынче разъем USB-C, тогда как предшественники использовали microUSB.

Общего у новинок тоже немало. Обе построены на однокристальной системе Exynos 7870, производимой по 14-нанометровому техпроцессу (в конфигурацию этой SoC входят восемь процессорных ядер Cortex-A53 с частотой 1,6 ГГц и GPU Mali-T830). Идентичны у них и основные камеры: в данном случае используется 13-мегапиксельный сенсор и светосильный объектив с максимальной диафрагмой F/1,7. Но у Galaxy J5 разрешение фронтальной камеры ниже – 5 Мп, и светодиодной вспышки у нее нет.

Под экраном расположена физическая кнопка Home со встроенным сканером отпечатков пальцев.

Старшая модель Samsung Galaxy J7 (2017) получила 3 ГБ оперативной памяти, а у Galaxy J5 (2017) этот параметр остался на уровне прошлогодних 2 ГБ. Встроенной флэш-памяти у обоих предусмотрено лишь 16 ГБ. Расширить флэш-память позволяет наличие слота microSD.

Само собой, емкость аккумулятора у устройств разнится: емкость аккумулятора Samsung Galaxy J7 (2017) составляет 3600 мА·ч, Galaxy J5 (2017) – 3000 мА·ч.

Первой в продажу поступит модель Galaxy J5 (2017), купить ее можно будет уже в конце этого месяца по цене €280. Модель Galaxy J7 (2017) появится в продаже в следующем месяце по цене €340.

Смартфоны работают под управлением Android 7.0 Nougat.

Самая младшая модель Galaxy J3 (2017) доберется до Европы последней – в августе. Ее рекомендованная стоимость – €220. Характеристики этой модели можно узнать из нашей предыдущей заметки.

Источник: Samsung и gsmarena