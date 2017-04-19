Представлены планшеты Huawei MediaPad T3 8.0 и MediaPad T3 7.0

8-дюймовый планшет Huawei MediaPad T3 был замечен в базе китайского сертификационного центра телекоммуникационного оборудования TENAA еще два месяца назад, а сейчас компания придала устройству официальный статус, добавив страничку с его описанием на свой сайт.

Если быть точным, то ассортимент производителя пополнили две версии Huawei MediaPad T3: первая – упомянутая выше 8-дюймовая модель с процессором Snapdragon 425, а вторая – более доступная модель с экраном диагональю 7 дюймов, построенная на базе SoC Mediatek MT8127.

Итак, будучи более крупной моделью из двух, Huawei MediaPad T3 8.0 получил дисплей разрешением 1280×800 пикселей. Объем ОЗУ составляет 2 или 3 ГБ, а встроенной памяти — 16 или 32 ГБ в зависимости от конфигурации. В тыльной камере новинки используется датчик разрешением 5 Мп, а в фронтальной камере применяется датчик разрешением 2 Мп. Емкость встроенной аккумуляторной батареи — 4800 мА·ч.

Из коробки Huawei MediaPad T3 8.0 работает под управлением ОС Android 7.0 с последней версией фирменной оболочки EMUI 5.1.

Модель Huawei MediaPad T3 8.0 поступит в продажу в двух модификациях. Версия с 2 ГБ ОЗУ, 16 ГБ флэш-памяти и без поддержки LTE (модельный номер – KOB-W09) должна стоить €219, с поддержкой LTE (KOB-L09) — €239.

Габариты и масса Huawei MediaPad T3 8.0 — 124,65х211,07х7,95 мм и 350 граммов.

Младшая 7-дюймовая модель MediaPad T3 7.0 получила экран более низкого разрешения – 1024×600 пикселей. Объем оперативной памяти составляет 1 или 2 ГБ, а встроенной флэш-памяти предусмотрено 8 или 16 ГБ в зависимости от конфигурации. Работает MediaPad T3 7.0 под управлением более старой версии Android 6.0 Marshmallow с предыдущей версией фирменной оболочки EMUI 4.1. Емкость батареи составляет 3100 мА·ч. Стоимость MediaPad T3 7.0 –€129. Версии с модемом LTE у MediaPad T3 7.0 не будет, только Wi-Fi.

Модель MediaPad T3 7.0 имеет размеры 103,68х179х8,6 при массе 250 г.

Источник: Huawei (1 и 2)