Представлены пылевлагозащищенные смартфоны Samsung Galaxy A7, A5 и A3 образца 2017 года

Компания Samsung отметила начало нового года анонсом нового поколения среднеуровневых смартфонов линейки A. Дебют обновленных моделей Galaxy A7 (2017), Galaxy A5 (2017) и Galaxy A3 (2017) должен был состояться на специальном мероприятии в Малайзии 5 января, но уже сегодня описания и характеристики устройств появились на глобальном сайте южнокорейского гиганта.

Все три новинки объединяет использование 3D-стекла и металла в качестве основных материалов корпуса. Кроме того, представители обновленной линейки Galaxy A, как и ожидалось, получили защищенное исполнение: обозначение IP68 говорит о том, что смартфоны Galaxy A3 пыленепроницаемы, а также без последствий переносят длительные погружения под воду на глубину свыше одного метра. Благодаря встроенному в физическую кнопку Home дактилоскопическому датчику новинки поддерживают платежный сервис Samsung Pay.

Из остальных нововведений можно отметить модем LTE Category 6, обеспечивающий скорость закачки до 300 Мбит/с, а также функцию Always On Display, которая позволяет постоянно отображать на экране какую-то полезную информацию, например, время, дату и уведомления.

Наиболее интересной в плане характеристик является старшая модель Samsung Galaxy A7 с экраном Super AMOLED диагональю 5,7 дюйма и разрешением Full HD. В качестве основы здесь выступает SoC Exynos 7880 с восьмиядерным процессором, работающим на частоте 1,9 ГГц. Объем оперативной памяти составляет 3 ГБ, встроенной флэш-памяти — 32 ГБ. В качестве ОС этой, а равно и двух других моделей, выступила Android 6.0 Marshmallow. Возможность расширения памяти за счет карточек microSD присутствует и в этой, и в двух других моделях, поддерживаются носители объемом до 256 ГБ.

В основной и фронтальной камерах смартфона установлены датчики одинакового разрешения – 16 Мп. Объективы в обоих случаях светосильные, с максимальной диафрагмой F/1,9.

В конфигурации Samsung Galaxy A7 (2017) также адаптеры Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac и Bluetooth 4.2, разъем USB Type-C, модуль NFC, два слота для карт SIM и полный набор датчиков. Емкость аккумулятора составляет 3600 мА∙ч, поддерживается технология быстрой зарядки. Размеры – 156,8х77,6х7,9 мм.

Samsung Galaxy A5 (2017) практически полностью повторяет модель A7, разница только в экране (здесь используется панель Super AMOLED того же разрешения, но меньшей диагонали 5,2 дюйма), габаритах (146,1х71,4х7,9 мм) и емкости аккумуляторной батареи (3000 мА·ч).

Младшая модель Galaxy A3 (2017) по характеристикам отстает от своих старших собратьев. Здесь используется менее производительная SoC с процессором частотой 1,6 ГГц. Экран Super AMOLED формата 720p имеет размер 4,7 дюйма. Объем оперативной памяти составляет 2 ГБ, а встроенной флэш-памяти здесь установлено 16 ГБ. Ниже и разрешение камер: 13 Мп у основной, а у фронтальной – 8 Мп. Емкость аккумулятора составляет 2350 мА∙ч. Габариты составляют 135,4х66,2х7,9 мм.

Смартфоны Galaxy A образца 2017 года выпускаются в четырех вариантах цветового исполнения корпуса: черном, золотистом, голубом и розовом. Продажи стартуют уже в этом месяце, более точной даты пока нет. О ценах на украинском рынке будет объявлено дополнительно ближе к дате начала продаж.

Источник: gsmarena