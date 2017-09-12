Представлены умные часы Apple Watch Series 3 со встроенным модемом LTE

Итак, первый анонс на презентации Apple – следующее поколение часов Apple Watch. Называются они Apple Watch Series 3.

Отметим, что перед тем, как перейти непосредственно к анонсу Apple Watch Series 3 компания рассказала несколько интересных фактов о своем носимом устройстве и грядущем обновлении ОС WatchOS 4 с фокусом на отслеживание ЧСС, которое станет доступно 19 сентября. После запуска Apple Watch 2 продажи умных часов компании выросли на 50%. И теперь Apple Watch – это самые популярные часы в мире. Apple обошла даже Rolex, Fossil, Omega и Cartier.

Что касается главных новшеств WatchOS 4, это в первую очередь усовершенствованное приложение Heart Rate, поскольку, как оказалось, Apple Watch – самый популярный датчик сердцебиения в мире. Обновленное ПО Heart Rate научилось постоянно отображать пульс на экране и предупреждать о любой подозрительной активности сердца, например, аритмии. Также стоит отметить новые спортивные функции, в том числе для тех, кто занимается плаванием, и новое приложение Heart Study, разработанное совместно со Стэнфордским университетом. Последнее будет собирать и анализировать данные со всех часов и анализировать их в полуавтоматическом режиме.

Что касается новых Apple Watch Series 3, в целом они сохранили прежний дизайн, не считая красненького колесика в одной из версий.

Главное новшество в Apple Watch Series 3 – встроенный модем сотовой связи – LTE. То есть, теперь на пробежку можно брать только часы, а смартфон iPhone оставлять дома, и при этом не терять ничего в плане необходимых функций. Часы можно будет свободно использовать для осуществления звонков, GPS-навигации, прослушивания музыки и прочего.

В Apple Watch Series 3 используется новая платформа с двухъядерным процессором, который, как было отмечено, на 70% быстрее своего предшественника. Это прирост в числе прочего позволил наделить помощника способность Siri разговаривать. Ранее она могла только отвечать только текстом на экране. Также в конфигурации – новый беспроводной чип для Wi-Fi и Bluetooth — W2, который, по словам Apple, на 50% экономичнее расходует энергию.

Поддержка сотовой связи в часах Apple Watch Series 3 реализована посредством встроенной карты SIM нового стандарта — eSIM. Телефонный номер будет тем же, что и в iPhone, дополнительная SIM-карта не понадобится. Благодаря этому и много другому Series 3 по размеру полностью идентичны Series 2.

Интересный момент – роль антенны в Apple Watch Series 3 выполняет экран (как так, будет разбираться позже).

Переходя к автономности, Apple обещает около 18 часов непрерывного использования с активной передачей данных, то есть, ничего революционного.

Часы Apple Watch Series 3 будет выпускаться в трех цветах. Отдельный цвет будет для Apple Watch Nike+. Кроме того, пользователя будет предложено множество новых ремешков, в том числе от Hermès. Пожалуй, самым интересным является спортивный ремешок Sport Loop с магнитным креплением.

Прием предварительных заказов на Apple Watch Series 3 будет открыт 15 сентября, а начало продаж запланировано на 22 сентября. Данные применительно в рынку США. Что касается цен, новые Watch Series 3 – от $399, Watch Series 2 – от $329, Watch Series 1 – $249.