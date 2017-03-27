Предварительные заказы на «солнечные крыши» Tesla начнут принимать уже в следующем месяце

Представленные в октябре прошлого года «солнечные крыши» Tesla, которые внешне очень похожи на обычные, но при этом являются еще и источником электроэнергии, станут доступны для предварительного заказа уже в следующем месяце. Об этом заявил исполнительный директор Tesla Илон Маск, отвечая на соответствующий вопрос в Twitter.

Ранее мы уже не раз отмечали насколько важную роль в собственной стратегии развития производитель отводит этому продукту. Напомним, в прошлом Илон Маск выделили три ключевых компонента, которые должны «помочь в решении проблемы глобального изменения климата и привести человечество к устойчивому будущему»: возобновляемые источники электроэнергии, средства ее накопления и электротранспорт.

К сожалению, и в этот раз глава Tesla не обронил ни слова о ценах на революционные солнечные крыши компании. Впрочем, ранее он заверял, что солнечные крыши Tesla Solar Roof будут дешевле традиционных крыш еще на этапе установки и это без государственных субсидий и без учета очевидной выгоды от выработки электроэнергии.

Первое время для заказа будут доступны только один-два из четырех вариантов плиток «солнечной крыши» Tesla Solar Roof, имитирующих различные виды традиционных кровельных покрытий.

Конечно, начало приема предварительных заказов еще вовсе не означает, что в этом же месяце компания приступит к выполнения работ по установке этих самых солнечных крыш. Вполне вероятно, что Tesla составит график на основании оставленных заявок, а затем возьмется за выполнение заказов в порядке очереди. Выход на запланированную скорость производства ожидается уже в этом году.

Источник: TechCrunch