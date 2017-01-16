Прем’єр-міністр України запропонував владі, студентам та науковцям сприяти розвитку україномовного розділу «Вікіпедії»

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман підтримав пропозиції громадськості, спрямовані на розвиток україномовного розділу «Вікіпедії», та доручив органам виконавчої влади вжити у 2017 році заходів для їх реалізації. Також він запропонував внести свій вклад у розвиток енциклопедії українськім студентам та науковцям, а также змінити шкільні навчальні програми таким чином, щоб більше використовувати матеріали з україномовного розділу «Вікіпедії».

Серед запропонованих громадськістю заходів:

внесення змін до навчальних програм з інформатики, географії, історії та літератури для учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів щодо використання україномовного розділу «Вікіпедії»;

можливість підготовки студентами матеріалів для «Вікіпедії»;

сприяння проведенню української частини міжнародного конкурсу «Вікі любить пам’ятки»;

сприяння проведенню конкурсу з розміщення наукових робіт в українському розділі «Вікіпедії».

Таким чином, українські учні та студенти зможуть не тільки робити реферати та курсові роботи на основі інформації з «Вікіпедії», але й самі брати участь у наповненні цієї енциклопедії.

Нагадаємо, що перший розділ відкритої багатомовної мережевої енциклопедії «Вікіпедія» з’явився ще 15 січня 2001 року. Зараз «Вікіпедія» має 292 мовні розділи та містить близько 41 млн. статей. Україномовний розділ «Вікіпедії» налічує більше 650 тис. статей і посідає 16 місце серед всіх розділів за кількістю статей.

Джерело: КМУ