Прямая видеотрансляция с пресс-конференции Next@Acer 2017 [начало в 18:00]

Прямая видеотрансляция с пресс-конференции Next@Acer 2017 [начало в 18:00]

Сегодня в Нью-Йорке компания Acer проведёт пресс-конференцию Next@Acer 2017, на которой покажет ряд новых устройств. Начало в 18:00 по Киеву, в этой записи можно будет посмотреть прямую видеотрансляцию с мероприятия.

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