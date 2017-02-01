Презентация новинок Samsung на MWC 2017 состоится 26 февраля, вместо смартфона Galaxy S8 шоустоппером станет планшет Galaxy Tab S3

Компания Samsung разослала приглашения на свою пресс-конференцию, которая состоится 26 февраля в рамках выставки Mobile World Congress 2017. И судя по дизайну приглашения и другим данным, присутствующим представят новый планшет Galaxy Tab.

Напомним, что после проблем с аккумуляторами смартфона Galaxy Note 7, компания Samsung притормозила разработку следующих моделей смартфонов, сдвинув анонс очередного флагмана с привычного конца февраля, когда проходит выставка MWC, на более поздние сроки (по слухам, не ранее марта). Ну, а так как настолько крупная выставка, посвященная мобильной тематике, просто не может пройти без анонса новинки от Samsung, в компании сделают упор на том, что уже готово.

В частности, новый планшет Samsung Galaxy Tab S3 уже прошел одобрение комиссии FCC, так что скорее всего именно он и станет главным анонсом компании на MWC 2017. По слухам, этот планшет получит 9,6-дюймовый экран с разрешением 2048×1536 точек, процессор Qualcomm Snapdragon 820, 4 ГБ оперативной памяти и две камеры на 12 Мп и 5 Мп.

Источник: Samsung