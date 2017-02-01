Презентация новинок Samsung на MWC 2017 состоится 26 февраля, вместо смартфона Galaxy S8 шоустоппером станет планшет Galaxy Tab S3

Презентация новинок Samsung на MWC 2017 состоится 26 февраля, вместо смартфона Galaxy S8 шоустоппером станет планшет Galaxy Tab S3

Компания Samsung разослала приглашения на свою пресс-конференцию, которая состоится 26 февраля в рамках выставки Mobile World Congress 2017. И судя по дизайну приглашения и другим данным, присутствующим представят новый планшет Galaxy Tab.

Напомним, что после проблем с аккумуляторами смартфона Galaxy Note 7, компания Samsung притормозила разработку следующих моделей смартфонов, сдвинув анонс очередного флагмана с привычного конца февраля, когда проходит выставка MWC, на более поздние сроки (по слухам, не ранее марта). Ну, а так как настолько крупная выставка, посвященная мобильной тематике, просто не может пройти без анонса новинки от Samsung, в компании сделают упор на том, что уже готово.

В частности, новый планшет Samsung Galaxy Tab S3 уже прошел одобрение комиссии FCC, так что скорее всего именно он и станет главным анонсом компании на MWC 2017. По слухам, этот планшет получит 9,6-дюймовый экран с разрешением 2048×1536 точек, процессор Qualcomm Snapdragon 820, 4 ГБ оперативной памяти и две камеры на 12 Мп и 5 Мп.

Источник: Samsung

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