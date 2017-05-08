Презентация платформы Intel Basin Falls и процессора Core i7-7740K может состояться на выставке E3

В качестве ответа на выпуск процессоров AMD Ryzen компания Intel решила ускорить вывод на рынок собственной производительной платформы Basin Falls. Её презентация может состояться в рамках проведения выставки E3 2017 – 12 июня. Это, примерно, на 2 месяца раньше, чем планировалось изначально.

Во время презентации Intel официально представит платформу Basin Falls и топовый процессор Core i7-7740K. Вместе с тем, будут представлены более доступный чип Core i5-7640K и набор системной логики X299. Также ожидается, что производители материнских плат анонсируют свои продукты с разъёмом LGA2066 на базе нового чипсета. Сразу же после презентации новые процессоры Intel станут доступными для покупки.

О новом процессоре Intel Core i7-7740K пока что известно не так уж и много. Это 4-ядерное решение под кодовым названием Kaby Lake-X, изготавливаемое по нормам 14-нанометрового технологического процесса. Рабочая частота будет выше, чем у нынешних процессоров Core i7-7700K, но точное значение не указывается. В устройстве доступен интегрированный 4-канальный контроллер оперативной памяти, а вот встроенного GPU в чипе нет. Сообщается о наличии 28 линий PCI-Express 3.0. Как ожидается, чипсет X299 обеспечит поддержку процессоров с большим количеством вычислительных ядер (6-, 8- и 10-ядерных) и линий PCI-Express.

Источник: techpowerup