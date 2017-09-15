Президент «Киевстара» считает, что отмена роуминга с Европой приведет к росту тарифов на мобильную связь в Украине

Соглашение об отмене роуминговых платежей со странами Евросоюза приведет к росту тарифов внутри Украины. Об этом во время конференции Ялтинской экономической стратегии сообщил президент «Киевстара» Петр Чернышев в комментарии изданию «Европейская правда».

«Конечно, мы негативно относимся к этому. Роуминг — это не главная, но существенная часть наших доходов. Если эти доходы исчезнут, нам придется искать на внутреннем рынке компенсацию этих средств», — сказал он.

При этом Петр Чернышев уверен, что в ближайшей перспективе отмены роуминга для Украины не будет.

«Страны ЕС договаривались об этой отмене 10 лет. Поэтому, даже если мы сейчас приступим к таким переговорам, это займет не один год», — добавил он.

Напомним, чиновники ЕС обсуждают прекращения роуминговых платежей для Украины, Молдовы и Грузии как долгосрочную цель, дискуссия по этому вопросу состоится на саммите Восточного партнерства в ноябре.

При этом вчера президент Украины заявил, что в Европейском парламенте поддержали отмену платы за роуминг в мобильной связи между ЕС и Украиной. Петр Порошенко считает, что в конечном итоге расширение сотрудничества с Евросоюзом позволит Украине войти в Шенгенское Соглашение, Таможенный союз ЄС, Единый Энергетический союз и стать полноценным членом Единого авиационного пространства ЕС.

Источник: Европейская правда