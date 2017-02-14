Президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о кибербезопасности, предусматривающее меры по качественному усилению системы киберзащиты

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 29 декабря 2016 года «Об угрозах кибербезопасности государства и неотложные меры по их нейтрализации», подписав вчера соответствующий указ №32/2017. Контроль за выполнением решения СНБО президент возложил на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова.

Напомним, что на вышеупомянутом заседании СНБО в конце прошлого года были рассмотрены вопросы введения ограничительных экономических и других средств (санкций), обеспечение кибербезопасности, защиты критической инфраструктуры, принятие Доктрины информационной безопасности, Государственной программы развития ВСУ на период до 2020 года, а также изменений в военно-административном делении территории Украины.

Из-за продолжающейся гибридной агрессии РФ против Украины СНБО ввела дополнительные санкции против физических и юридических лиц государства-агрессора. В частности, были введены санкции против подконтрольных России юридических лиц, причастных к ведению гибридной войны против Украины в информационной сфере и киберпространстве. Для обеспечения прозрачности и синхронизации действия все санкции, примененные к физическим и юридическим лицам, были продлены на 1 год.

Кибератаки против информационных систем государственных органов и объектов критической инфраструктуры Украины, координированные РФ, обусловили необходимость принятия неотложных мер по качественному усилению системы киберзащиты и кибербезопасности. Речь шла об усовершенствовании законодательства, обеспечении стандартизации и унификации программно-аппаратных решений для нужд государства, развитии защищенной Национальной телекоммуникационной сети, защите государственных информационных ресурсов и укреплении возможностей органов сектора безопасности и обороны в киберпространстве.

Совет национальной безопасности и обороны Украины также одобрил проект Доктрины информационной безопасности Украины, разработанный Министерством информационной политики Украины совместно с Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информационной политики. Этот документ предусматривает внедрение эффективных мероприятий по противодействию российской пропаганде на основе неукоснительного соблюдения ценностей свободы слова, прав журналистов и развития украинских медиа.

Источники: Президент Украины, СНБО