Президент Украины ввел в действие решение СНБО об усилении мер по кибербезопасности государства

Президент Петр Порошенко подписал Указ №254/2017, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 июля 2017 года «О состоянии выполнения решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 29 декабря 2016 «Об угрозах кибербезопасности государства и неотложные меры по их нейтрализации», введенного в действие Указом Президента Украины от 13 февраля 2017 №32».

Согласно Указу Правительство в трехмесячный срок необходимо урегулировать вопрос о запрете государственным органам, предприятиям, учреждениям и организациям государственной формы собственности закупать услуги (заключать договоры) по доступу к сети Интернет у операторов (провайдеров) телекоммуникаций, у которых отсутствуют документы о подтверждении соответствия системы защиты информации установленным требованиям в области защиты информации.

Также Кабинет министров должен ввести в установленном порядке в рамках развития государственно-частного партнерства механизм привлечения физических и юридических лиц на условиях аутсорсинга к выполнению задач киберзащиты государственных электронных информационных ресурсов.

Согласно Указу Правительство с участием СБУ должно подготовить и представить на рассмотрение парламента законопроект о разграничении уголовной ответственности за преступления в сфере использования электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей и сетей электросвязи, совершенные в отношении государственных и других информационных ресурсов, в отношении объектов критической информационной инфраструктуры и других объектов, а также соответствующего разграничения подследственности.

В соответствии с Указом СБУ, Администрация Госспецсвязи вместе с Национальной полицией Украины должны безотлагательно активизировать сотрудничество с зарубежными партнерами по противодействию кибератакам на критическую информационную инфраструктуру, проведения расследований таких кибератак, установления причин и условий, способствовавших их совершению, а также по привлечению международной технической помощи для обеспечения киберзащиты государственных электронных информационных ресурсов, объектов критической информационной инфраструктуры.

Кроме того, в течение 2017 года правительство должно обеспечить финансирование расходов на проектирование защищенного центра обработки данных для размещения государственных электронных информационных ресурсов; принять меры по созданию Национального центра оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций Украины и обеспечения его функционирования; обеспечить выполнение государственными органами законодательства в сфере технической защиты информации, а также оперативно реагировать в установленном порядке на выявленные нарушения.

Также рекомендуется Национальному банку Украины с участием Администрации Госспецсвязи и СБУ безотлагательно принять меры, направленные на совершенствование киберзащиты системно важных банков Украины.

Совет нацбезопасности и обороны, рассмотрев комплекс проблем в сфере обеспечения кибербезопасности, связанных с последствиями совершенных в последнее время массированных кибератак на государственные электронные информационные ресурсы и объекты критической инфраструктуры, также поручил Кабинету Министров Украины проработать вопрос относительно определения Госспецсвязи органом, ответственным за сохранение резервных копий информации и сведений государственных электронных информресурсов, а также по установлению порядка передачи, хранения и доступа к этим копий.

Полностью с текстом указа можно ознакомиться по следующей ссылке.

Источник: Президент Украины