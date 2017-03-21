При помощи специфической разметки самоуправляемый автомобиль можно заманить в ловушку и обездвижить

В отличие от живых водителей, самоуправляемые автомобили чётко следуют правилам дорожного движения. И художник Джеймс Бридл (James Bridle) использовал эту особенность, чтобы продемонстрировать возможность заманить автомобиль в ловушку и блокировать его дальнейшее движение.

Линиями белого цвета, имитирующими дорожную разметку, он нарисовал на дороге фигуру овальной формы. При этом вокруг сплошной линии была нанесена прерывистая линия. Отметим, правила дорожного движения позволяют пересекать сплошную линию дорожной разметки со стороны прерывистой линии. Таким образом, самоуправляемый автомобиль смог въехать в середину фигуры, не нарушив правила. Однако пересекать сплошную линию разметки запрещено (за исключением случаев завершения обгона или объезда препятствия). Таким образом, попав внутрь нарисованной фигуры, автомобиль не смог покинуть её, не нарушив правила дорожного движения. В итоге, он просто прекратил движение. Следует отметить, что в этом конкретном видео использовался обычный автомобиль, управляемый Бридлом, под рукой не нашлось полностью самоуправляемого автомобиля для проведения эксперимента.

Конечно, в реальной дорожной обстановке не встречаются подобные фигуры разметки. Однако эта ситуация демонстрирует ограничения знаний без понимания контекста ситуации.

Источник: techcrunch