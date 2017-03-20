При помощи суперкомпьютера ученым удалось воссоздать торнадо

В мае 2011 года на Среднем Западе Соединенных Штатов разразилась серия смертоносных торнадо. Данное погодное явление тогда стало предметом пристального внимания со стороны ученых, взявшихся изучать, что представляют собой так называемые «суперъячейки» — грозовые облака, которые затем некоторым образом превращаются в разрушительные смерчи. Однако сделать это оказалось не так-то просто: симуляция торнадо потребовала обработки невообразимо большого объема данных. Именно поэтому в конечном счете ученые обратились к суперкомпьютеру.

Ли Орфу из Университета Вискосин-Мэдисон удалось воссоздать торнадо 2011 года при помощи суперкомпьютера Blue Waters, принадлежащему Университету штата Иллинойс. Сообщается, что «Синие воды» разбил смерч на 2 млрд крошечных секций, разбросанных по площади в 195 квадратных километров. Причем индивидуально для каждого кусочка суперкомпьютер рассчитал свою скорость ветра, температуру, влажность, давление и ускорение. После этого ученые соединили все данные и получили полноценную виртуальную бурю.

В целом, одна только симуляция заняла три дня и загрузила на полную мощность 20 000 вычислительных ядер суперкомпьютера. Но результат, исходя из слов ученых, того стоил.

«Впервые мы смогли заглянуть вовнутрь «суперъячейки», которая затем превращается в торнадо. — говорит Орф. — Таким образом, отныне у нас есть полноценный «ручной» шторм, и мы можем видеть все, что происходит внутри него».

Исследователи отмечают, что без суперкомпьютера они бы попросту не справились: обработать такой массив данных другим способом попросту невозможно.

Сейчас команда ученых занята изучением процессов, которые приводят к закручиванию смерчей.

Источник: Engadget