Приложение Apple Music для Android получило обновление с функциями и дизайном как на iOS 10

Компания Apple выпустила обновлённое приложение Apple Music для платформы Android. Оно получило новый дизайн, аналогичный тому, который появился в приложении для iOS 10 ещё около 7 месяцев назад.

Приложение Apple Music 2.0 для Android получило упрощённый интерфейс, переработанные разделы Library, For You, Browse и Radio., возможность вывода текста песен на экран. В рекомендациях теперь упор сделан на обложки альбомов и отдельных музыкальных композиций.

Приложение Apple Music для Android доступно для бесплатной загрузки в Google Play Store, но для использования сервиса требуется внесение ежемесячной абонплаты.

Источник: The Verge