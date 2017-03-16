Приложение Family Link позволит создавать учётную запись Google для детей и контролировать смартфон ребёнка

Компания Google анонсировала новое приложение под названием Family Link. С его помощью родители смогут создавать учётные записи Google для своих детей, возраст которых составляет менее 13 лет.

Такие учётные записи будут под полным контролем родителей. Они смогут контролировать, какие приложения используют дети, мониторить длительность использования мобильных устройств, устанавливать ограничение времени на использование устройства, управлять настройками «Безопасного поиска» для поиска Google. Также приложение позволяет ограничивать видимость контента в Google Play Store на основании рейтингов возраста, управлять настройками фильтрации контента в приложении YouTube Kids, просматривать разрешения для приложений. Кроме того, Family Link даёт возможность сбрасывать пароль учётной записи Google ребёнка, управлять настройками активности для учётной записи, видеть месторасположение мобильного устройства ребёнка.

Приложение Family Link доступно на условиях раннего доступа по приглашениям в США. Чтобы воспользоваться им, мобильное устройство ребёнка должно работать под управлением ОС Android 7 Nougat.

Источник: The Verge