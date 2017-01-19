Приложение Google для Android теперь может сохранять поисковые запросы, когда нет интернет-соединения, и выводить результаты после подключения

Компания Google выпустила обновлённую версию своего одноимённого приложения для Android. В нём улучшена работа функции поиска при нестабильном интернет-подключении.

Теперь пользователи могут вводить поисковые запросы даже без подключения к интернету. Они будут сохраняться в приложении. В дальнейшем, когда устройство опять окажется в зоне уверенного приёма, будет осуществляться передача запросов на сервер и получение поисковой выдачи. Пользователь при этом будет получать (опциональное) уведомление.

Как отмечают в Google, новая функция не приведёт к существенному увеличению использования ресурсов батареи. Также она не окажет существенного влияния на расходование трафика.

Источник: The Verge