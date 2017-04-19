Приложение Instagram для Android теперь работает и без подключения к интернету

На вчерашней ежегодной конференции для разработчиков F8 компания Facebook также анонсировала функцию офлайн-просмотра в приложении Instagram для Android. То есть, теперь пользователи одной из самых популярных соцсетей в мире (из числа обладателей Android-устройств) смогут просматривать ленту новостей и публиковать сообщения на смартфоне даже без подключения к интернету. Само собой, в данном случае речь идет не о полноценной работе с сервисом, а о возможности взаимодействовать с предварительно загруженным контентом.

Офлайн-режим в Instagram для Android устроен следующим образом: любую публикацию, ранее загруженную при подключении смартфона к интернету по Wi-Fi или по сотовой связи, можно будет просматривать, комментировать, отмечать как понравившуюся и сохранять в закладки. Более того, можно будет даже создать новые публикации и сохранять их в качестве черновиков. Как только смартфон снова подключится к сети и установит связь с серверами Instagram все совершенные офлайн действия и операции будут незамедлительно выполнены в фоновом режиме. Ранее посещенные профили различных людей, сохраненные в кэше копии раздела Explore и копия страницы профиля пользователей – все это будет доступно для просмотра офлайн.

Данная функциональность должна помочь сервису расширить свое присутствие и увеличить пользовательскую базу в развивающихся странах с медленным и нестабильным интернетом.

И хотя разработчики не упоминают поддержку «Историй» можно с большой долей вероятности предположить, что вскоре она появится, ведь «идейный вдохновитель» этой функциональности (читай: Snapchat) уже предоставляет подобную возможность. Под конец прошлого года социальная сеть Instagram преодолела отметку в 600 млн пользователей. А на прошлой неделе было объявлено, что самоуничтожающиеся «Истории» Instagram ежедневно используют более 200 млн человек – это значительно больше всей аудитории мессенджера Snapchat (158 млн пользователей на февраль 2017 года), для конкуренции с которым создавалась данная функция.

Разработчики регулярно пополняют перечень функционалах возможностей Instagram. Буквально недавно в нем появились стикеры из селфи и галереи из нескольких фото и видео. Разработчикам впору задуматься о специальной «облегченной» версии приложения – по аналогии с Facebook Lite, но это маловероятно, учитывая насколько «прожорливым» в плане потребления трафика по своей природе является сервис.

Информации о запуске функции офлайн-просмотра в iOS-версии приложения Instagram пока нет.

Источник: TNW