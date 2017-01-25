Приложение Netflix для Android теперь позволяет скачивать видео на карту памяти SD, но с оговорками

Недавно сервис Netflix реализовал возможность загрузки контента на пользовательское устройство для последующего просмотра без интернет-подключения. А теперь вышла обновлённая версия приложения Netflix для платформы Android, которая позволяет загружать видео не только в основную память мобильного устройства, но и на установленную карту памяти.

При загрузке контента приложение спрашивает пользователя, нужно ли загрузить видео в основную память или на карту памяти SD. Благодаря такой возможности подписчики Netflix смогут загружать значительно больше роликов для последующего просмотра.

Android​ Users – You can now download to your SD card so there’s always room for more. pic.twitter.com/Uqt2GSjPw5 — Netflix US (@netflix) 24 января 2017 г.

Вместе с тем, в Netflix реализовали и некоторые ограничения в работе новой функции. Например, пользователь имеет возможность загружать контент на несколько карт памяти. Но существует ограничение на количество одновременных загрузок для конкретного пользователя. Также имеется ограничение на период времени, на протяжении которого загруженный на карту памяти контент может быть доступным. Эти ограничения призваны обеспечить использование новой функции по её прямому назначению. Кроме того, пользователь не сможет загрузить видео на карту памяти и просматривать его на других устройствах. Воспроизведение контента возможно лишь на том устройстве, которое использовалось для загрузки.

Источник: Engadget