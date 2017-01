Приложение Netflix для Android теперь позволяет скачивать видео на карту памяти SD, но с оговорками

Недавно сервис Netflix реализовал возможность загрузки контента на пользовательское устройство для последующего просмотра без интернет-подключения. А теперь вышла обновлённая версия приложения Netflix для платформы Android, которая позволяет загружать видео не только в основную память мобильного устройства, но и на установленную карту памяти.

При загрузке контента приложение спрашивает пользователя, нужно ли загрузить видео в основную память или на карту памяти SD. Благодаря такой возможности подписчики Netflix смогут загружать значительно больше роликов для последующего просмотра.

Android​ Users – You can now download to your SD card so there’s always room for more. pic.twitter.com/Uqt2GSjPw5

— Netflix US (@netflix) 24 января 2017 г.